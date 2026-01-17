O judecătoare federală din Minnesota limitează tacticile ICE: nu pot aresta sau folosi forța împotriva protestatarilor pașnici

O judecătoare federală a interzis, vineri, agenților federali din Minneapolis să aresteze protestatari pașnici sau să folosească muniții neletale și instrumente de control al mulțimii împotriva acestora, scrie Politico.

Hotărârea de 80 de pagini a judecătoarei Kate Menendez de la Curtea Districtuală a SUA, numită în funcție de președintele Joe Biden și care activează în Minneapolis, vine într-un context tot mai confruntațional între administrația Trump și oficialii din Minnesota. Aceștia din urmă au acuzat agenții Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE) că alimentează frica și violența pe străzile locale. Decizia este pronunțată la o săptămână după ce un agent ICE a împușcat mortal-o pe Renee Good.

Interdicții clare pentru agenții federali

Ordinul judecătoarei Menendez interzice oficialilor din Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) și ICE implicați în Operațiunea Metro Surge să „folosească spray cu piper sau muniții neletale similare și instrumente de dispersare a mulțimii împotriva persoanelor care se angajează în activități de protest pașnice și neobstructive”. De asemenea, judecătoarea a interzis agenților federali să oprească vehiculele care îi urmăresc, atâta timp cât acestea păstrează o distanță sigură și „adecvată”.

„Primul Amendament protejează libertatea de exprimare și adunarea pașnică — nu revoltele”, a declarat purtătoarea de cuvânt a DHS, Tricia McLaughlin, într-un comunicat. „DHS ia măsuri adecvate și constituționale pentru a susține statul de drept și pentru a ne proteja ofițerii și publicul de huligani periculoși. Reamintim publicului că revoltele sunt periculoase — obstrucționarea forțelor de ordine este o infracțiune federală, iar agresarea acestora este o crimă.”

Casa Albă critică dur decizia

Într-o declarație separată, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Abigail Jackson, a spus: „Această hotărâre absurdă îmbrățișează o narațiune mincinoasă de stânga. Iată adevărul: agenții federali au acționat legal pentru a se proteja și pentru a asigura integritatea operațiunilor lor atunci când indivizi au încercat să intervină. Administrația Trump va aplica întotdeauna legea.”

Departamentul Justiției nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii, însă administrația Trump ar putea încerca să facă apel rapid împotriva deciziei. Recent, peste 2.000 de oficiali ai DHS au fost trimiși în Minnesota pentru a desfășura operațiuni de deportare și pentru a investiga presupuse fraude comise de membri ai importantei comunități somaleze din Minneapolis.

„Nu există niciun semn că această operațiune se apropie de final — dimpotrivă, pare că este în continuă intensificare”, a scris Menendez.

Investigații împotriva unor lideri democrați din Minnesota

În paralel cu intensificarea operațiunilor, Departamentul Justiției a început să analizeze activitatea a doi dintre cei mai vocali critici ai lui Trump din Minnesota — guvernatorul Tim Walz și primarul din Minneapolis, Jacob Frey — pentru posibila obstrucționare a agenților de imigrație.

Potrivit unei persoane informate despre anchetă, care a vorbit sub protecția anonimatului, procurorii federali au trimis vineri citații către Walz și Frey, solicitând informații despre presupusa obstrucționare. Ancheta vizează posibile încălcări ale legii federale 18 U.S.C. § 372, care interzice conspirațiile menite să împiedice sau să vatăme ofițeri federali.

Un purtător de cuvânt al Departamentului Justiției a refuzat să comenteze investigația.

Acuzații de folosire politică a justiției

Măsura împotriva celor doi democrați proeminenți — inclusiv unul care a candidat pe lista democrată împotriva lui Trump în 2024 — reprezintă cea mai recentă escaladare a eforturilor Departamentului Justiției condus de Trump de a-și pedepsi adversarii politici.

„Acum două zile a fost Elissa Slotkin. Săptămâna trecută, Jerome Powell. Înainte de asta, Mark Kelly. Folosirea justiției ca armă împotriva oponenților este o tactică autoritară”, a scris Walz vineri seara pe X. „Singura persoană care nu este investigată pentru împușcarea lui Renee Good este agentul federal care a tras.”

Decizia judecătoarei Menendez a venit ca răspuns la o cerere de urgență depusă de protestatari care au dat în judecată ICE în luna decembrie, susținând că acțiunile lor au fost întâmpinate în mod repetat cu arestări neconstituționale și violență. Săptămâna trecută, protestatarii au invocat moartea lui Good pentru a cere accelerarea deciziei.

Judecătoarea a constatat că protestatarii au observat și criticat agenții ICE, dar „nu au obstrucționat sau împiedicat în mod forțat activitatea agenților” și au fost, în rest, neviolenți și non-amenințători.

Liderii locali au cerut ICE să părăsească statul, acuzând agenții că răspândesc frică și amenințări la adresa siguranței publice. Primarul Jacob Frey le-a cerut agenților ICE să „plece dracului” din orașul său.

Decizii similare în alte orașe

Hotărârea judecătoarei Menendez urmează unor ordine similare emise în Los Angeles și Chicago, unde judecători federali au decis că tacticile folosite împotriva protestatarilor și jurnaliștilor au încălcat Primul Amendament.

„Observatori și protestatari pașnici au ieșit din nou astăzi, vor ieși din nou mâine și vor continua să iasă în fiecare zi până când Operațiunea Metro Surge se va încheia”, au scris rezidenții care au solicitat ordinul de restricție într-o scrisoare adresată judecătoarei săptămâna trecută. „Acești locuitori din Minnesota, care își exercită pașnic drepturile constituționale fundamentale de a vorbi și de a se aduna, continuă să fie întâmpinați cu violență neconstituțională și înfricoșătoare… Iar lucrurile par să se înrăutățească, nu să se îmbunătățească.”

