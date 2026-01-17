Live TV

O judecătoare federală din Minnesota limitează tacticile ICE: nu pot aresta sau folosi forța împotriva protestatarilor pașnici

Data publicării:
ICE Crackdown 2026: Minneapolis Operation Metro Surge
Membri ai comunității se adună în Minnesota, Minneapolis, la intrarea în clădirea Whipple din Minneapolis pentru a protesta în semn de solidaritate cu vecinii lor care sunt reținuți de agenți ai ICE (Serviciul de Imigrare și Vamă al SUA).Foto: Profimedia Images
Din articol
Interdicții clare pentru agenții federali Casa Albă critică dur decizia Investigații împotriva unor lideri democrați din Minnesota Acuzații de folosire politică a justiției Decizii similare în alte orașe

O judecătoare federală a interzis, vineri, agenților federali din Minneapolis să aresteze protestatari pașnici sau să folosească muniții neletale și instrumente de control al mulțimii împotriva acestora, scrie Politico.

Hotărârea de 80 de pagini a judecătoarei Kate Menendez de la Curtea Districtuală a SUA, numită în funcție de președintele Joe Biden și care activează în Minneapolis, vine într-un context tot mai confruntațional între administrația Trump și oficialii din Minnesota. Aceștia din urmă au acuzat agenții Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE) că alimentează frica și violența pe străzile locale. Decizia este pronunțată la o săptămână după ce un agent ICE a împușcat mortal-o pe Renee Good.

Interdicții clare pentru agenții federali

Ordinul judecătoarei Menendez interzice oficialilor din Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) și ICE implicați în Operațiunea Metro Surge să „folosească spray cu piper sau muniții neletale similare și instrumente de dispersare a mulțimii împotriva persoanelor care se angajează în activități de protest pașnice și neobstructive”. De asemenea, judecătoarea a interzis agenților federali să oprească vehiculele care îi urmăresc, atâta timp cât acestea păstrează o distanță sigură și „adecvată”.

Citește și: Renee Good, ucisă la 37 de ani de un agent ICE, prezenta patru răni împuşcate, arată un raport al pompierilor salvatori

„Primul Amendament protejează libertatea de exprimare și adunarea pașnică — nu revoltele”, a declarat purtătoarea de cuvânt a DHS, Tricia McLaughlin, într-un comunicat. „DHS ia măsuri adecvate și constituționale pentru a susține statul de drept și pentru a ne proteja ofițerii și publicul de huligani periculoși. Reamintim publicului că revoltele sunt periculoase — obstrucționarea forțelor de ordine este o infracțiune federală, iar agresarea acestora este o crimă.”

Casa Albă critică dur decizia

Într-o declarație separată, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Abigail Jackson, a spus: „Această hotărâre absurdă îmbrățișează o narațiune mincinoasă de stânga. Iată adevărul: agenții federali au acționat legal pentru a se proteja și pentru a asigura integritatea operațiunilor lor atunci când indivizi au încercat să intervină. Administrația Trump va aplica întotdeauna legea.”

Departamentul Justiției nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii, însă administrația Trump ar putea încerca să facă apel rapid împotriva deciziei. Recent, peste 2.000 de oficiali ai DHS au fost trimiși în Minnesota pentru a desfășura operațiuni de deportare și pentru a investiga presupuse fraude comise de membri ai importantei comunități somaleze din Minneapolis.

Citește și: Noi incidente în Minneapolis. Federalii au împușcat un bărbat din Venezuela. „ICE să părăsească imediat orașul și statul”

„Nu există niciun semn că această operațiune se apropie de final — dimpotrivă, pare că este în continuă intensificare”, a scris Menendez.

Investigații împotriva unor lideri democrați din Minnesota

În paralel cu intensificarea operațiunilor, Departamentul Justiției a început să analizeze activitatea a doi dintre cei mai vocali critici ai lui Trump din Minnesota — guvernatorul Tim Walz și primarul din Minneapolis, Jacob Frey — pentru posibila obstrucționare a agenților de imigrație.

Potrivit unei persoane informate despre anchetă, care a vorbit sub protecția anonimatului, procurorii federali au trimis vineri citații către Walz și Frey, solicitând informații despre presupusa obstrucționare. Ancheta vizează posibile încălcări ale legii federale 18 U.S.C. § 372, care interzice conspirațiile menite să împiedice sau să vatăme ofițeri federali.

Un purtător de cuvânt al Departamentului Justiției a refuzat să comenteze investigația.

Citește și: Forțele anti imigrație ICE din SUA au arestat mai mulți băștinași amerindieni: „Nu este nimeni mai american decât noi”

Acuzații de folosire politică a justiției

Măsura împotriva celor doi democrați proeminenți — inclusiv unul care a candidat pe lista democrată împotriva lui Trump în 2024 — reprezintă cea mai recentă escaladare a eforturilor Departamentului Justiției condus de Trump de a-și pedepsi adversarii politici.

„Acum două zile a fost Elissa Slotkin. Săptămâna trecută, Jerome Powell. Înainte de asta, Mark Kelly. Folosirea justiției ca armă împotriva oponenților este o tactică autoritară”, a scris Walz vineri seara pe X. „Singura persoană care nu este investigată pentru împușcarea lui Renee Good este agentul federal care a tras.”

Decizia judecătoarei Menendez a venit ca răspuns la o cerere de urgență depusă de protestatari care au dat în judecată ICE în luna decembrie, susținând că acțiunile lor au fost întâmpinate în mod repetat cu arestări neconstituționale și violență. Săptămâna trecută, protestatarii au invocat moartea lui Good pentru a cere accelerarea deciziei.

Citește și: Procurori federali, demisii în masă. Posibilă cauză: lipsa anchetei privind încălcarea drepturilor civile în cazul cazul Renee Good

Judecătoarea a constatat că protestatarii au observat și criticat agenții ICE, dar „nu au obstrucționat sau împiedicat în mod forțat activitatea agenților” și au fost, în rest, neviolenți și non-amenințători.

Liderii locali au cerut ICE să părăsească statul, acuzând agenții că răspândesc frică și amenințări la adresa siguranței publice. Primarul Jacob Frey le-a cerut agenților ICE să „plece dracului” din orașul său.

Decizii similare în alte orașe

Hotărârea judecătoarei Menendez urmează unor ordine similare emise în Los Angeles și Chicago, unde judecători federali au decis că tacticile folosite împotriva protestatarilor și jurnaliștilor au încălcat Primul Amendament.

„Observatori și protestatari pașnici au ieșit din nou astăzi, vor ieși din nou mâine și vor continua să iasă în fiecare zi până când Operațiunea Metro Surge se va încheia”, au scris rezidenții care au solicitat ordinul de restricție într-o scrisoare adresată judecătoarei săptămâna trecută. „Acești locuitori din Minnesota, care își exercită pașnic drepturile constituționale fundamentale de a vorbi și de a se aduna, continuă să fie întâmpinați cu violență neconstituțională și înfricoșătoare… Iar lucrurile par să se înrăutățească, nu să se îmbunătățească.”

Citește și: Statul Minnesota dă în judecată administrația Trump după raidurile ICE: „Nu puteţi târî femei însărcinate prin zăpadă”

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilustrație explozie nucleară într-un oraș
1
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri...
femeie cu caciula se incalzeste la maini
2
Cum se anunță vremea în februarie, după o lună ianuarie geroasă. Estimări meteo pentru...
bancnote de 100 de lei
3
Ce a pățit un tânăr vasluian după ce a primit în cont bani virați din greșeală şi nu a...
Emmanuel Macron a aparut cu un ochi rosu la un eveniment public
4
Emmanuel Macron a apărut cu un ochi roşu la un eveniment public. Ce a declarat...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_18_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Pensiile magistraților, amânate la CCR. Tudorel Toader: De data asta, chiar preşedintele...
OUT! Și-a pierdut postul de comentatoare, după ce a spus "Eram îngrozită de ideea de a rămâne singură cu el"
Digi Sport
OUT! Și-a pierdut postul de comentatoare, după ce a spus "Eram îngrozită de ideea de a rămâne singură cu el"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
MN: Anti-ICE Protests
Forțele anti imigrație ICE din SUA au arestat mai mulți băștinași amerindieni: „Nu este nimeni mai american decât noi”
Donald Trump
Donald Trump a amenințat că va recurge la Legea Insurecției, dacă tensiunile din Minnesota continuă. Ce presupune acest lucru
Noi incidente în Minneapolis
Noi incidente în Minneapolis. Federalii au împușcat un bărbat din Venezuela. „ICE să părăsească imediat orașul și statul”
profimedia-1065938883
Un adevărat masacru. Regimul de la Teheran a ucis aproape 2.600 de oameni care protestau în Iran
agenți ICE în Minneapolis se luptă cu protestatarii
Statul Minnesota dă în judecată administrația Trump după raidurile ICE: „Nu puteţi târî femei însărcinate prin zăpadă”
Recomandările redacţiei
Ursula von der Leyen și Volodimir Zelenski
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele...
Traian Băsescu pe strada
Ce spune Traian Băsescu despre ieșirea PSD de la guvernare și o...
Emmanuel Macron la o conferință despre protejarea oceanelor
„Bătălia pentru adâncuri”: resursele oceanelor redesenează harta...
bloc
Vânzări îngreunate pe piața imobiliară: Tot mai mulți români amână...
Ultimele știri
Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul americanilor de la Grey Bull
Explozie într-un bloc din Alba Iulia: zeci de persoane evacuate, doi răniți. Un bărbat cu arsuri grave va fi dus în străinătate
Vânzarea activelor Lukoil: Trezoreria SUA a prelungit termenul limită până la finalul lui februarie. Cine e interesat să cumpere
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Accidentul de mașină care putea schimba istoria. Regina Mamă, la un pas de tragedie în timp ce era...
Cancan
De ce PRO TV i-a luat emisiunea lui Cătălin Măruță, de fapt! S-au dat cărțile pe față: 'Trebuie să-și asume...
Fanatik.ro
Ce șanse are FCSB să ajungă în play-off după înfrângerea cu FC Argeș! Super-computerul a făcut calculele...
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Cum slăbești 6 kilograme în timp record după sărbători. Dieta-minune a lui Dumitru Dragomir
Adevărul
Zelenski susține că acordul de pace al lui Trump ar putea fi semnat la Davos săptămâna viitoare. Care sunt...
Playtech
Cât durează exact procesul de vânzare-cumpărare la notar: detaliul care contează cel mai mult
Digi FM
Theo Rose nu îi cere niciodată bani soțului. Nici măcar când nu avea cu ce să-și plătească taxele: „Prefer să...
Digi Sport
Ropote de aplauze! Românca Julia Sauter a izbucnit în lacrimi, la finalul programului liber de la Europenele...
Pro FM
Rochie cu transparențe, corset, atitudine de divă. Jennifer Lopez, spectaculoasă la petrecerea Vanity Fair
Film Now
„Te iubesc, Khalessi”. Jason Momoa și Emilia Clarke, la 15 ani de la debutul în „Game Of Thrones”. Zâmbetul...
Adevarul
Demonstrație spectaculoasă: un robot ucrainean a apărat singur o poziție timp de 45 de zile. „Inamicul nu a...
Newsweek
1.000 lei mai puțin la pensie după ce un pensionar cu 41 ani munciți a cerut recalcularea. Ce l-a tras în jos?
Digi FM
Scandal pe aeroport. O româncă, refuzată la îmbarcare după ce a băut „o vodcă mică și un suc” înainte de zbor
Digi World
De ce alcoolul îți afectează organismul mai puternic pe măsură ce înaintezi în vârstă, chiar dacă bei la fel
Digi Animal World
A crezut că își mângâie câinele, dar a descoperit altceva în pat. Ce a descoperit când a aprins lumina...
Film Now
Pamela Anderson și-ar fi dorit "o relație mai bună" cu fostul ei soț, Tommy Lee: "Îmi este dor de el. Mereu...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...