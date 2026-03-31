O jurnalistă americană, răpită la Bagdad. Shelly Kittleson a fost eliberată în aceeași zi și internată, ea suferind mai multe răni

Polițiști irakieni. Foto: Profimedia

O jurnalistă străină a fost răpită marţi la Bagdad, autorii atacului fiind deocamdată necunoscuţi, a anunţat ministerul irakian de interne, informează Reuters, citată de Agerpres. Ea a fost eliberată în cursul serii și internată în spital pentru că a suferit mai multe răni.

ACTUALIZARE 22:00 - Jurnalista americană Shelly Kittleson a fost răpită marţi la Bagdad, dar se pare că a fost deja eliberată, transmite ANSA, citată de Agerpres.

Iniţial, ministerul de externe de la Bagdad informase doar că a fost răpită o jurnalistă străină, fără a-i preciza identitatea, şi că autorii atacului sunt deocamdată necunoscuţi. două surse din poliţie ale agenţiei Reuters au afirmat că are cetăţenie americană.

Ulterior, televiziunea saudită Al Arabiya, preluată de ANSA, a transmis în engleză că jurnalista este Kittleson şi ar fi fost deja eliberată. Aceeaşi sursă a precizat că aceasta a fost rănită când i s-a răsturnat automobilul, fiind spitalizată.

Shelly Kittleson a obţinut premii ca jurnalistă; a relatat ani de zile din Orientul Mijlociu pentru mass media internaţionale şi italiene, iar în prezent lucrează ca reporter independent şi pentru ANSA.

Știrea inițială:

Instituţia nu a precizat naţionalitatea victimei, dar două surse din poliţie ale agenţiei citate au afirmat că are cetăţenie americană.

Ministerul a comunicat că a fost arestat un suspect şi continuă eforturile de eliberare a jurnalistei. 

