Ministrul italian de externe Antonio Tajani i-a dispus miercuri ambasadorului Italiei în Ucraina să ceară clarificări din partea autorităţilor acestei ţări după ce europarlamentarii italieni din partidul Mişcarea 5 Stele (M5S) au fost incluşi pe o listă de profiluri „anti-ucrainene” publicată pe un website ucrainean, relatează agenţia EFE.

Este vorba despre website-ul „Myrotvoreţ”, care funcţionează ca o bază de date cu numele, fotografiile şi datele personale a zeci de mii de politicieni, jurnalişti şi oficiali internaţionali etichetaţi de acest portal ca „inamici ai Ucrainei”.

Ministrul Tajani urmăreşte acest caz „cu o atenţie deosebită”, întrucât sunt afectaţi „reprezentanţii politici italieni aleşi în Parlamentul European”, se arată într-un comunicat al Ministerului de Externe de la Roma.

Şeful diplomaţiei italiene a avertizat în acest context că „libertatea de exprimare şi respectul faţă de pluralismul politic sunt principii fundamentale ale democraţiei, care trebuie apărate în orice moment”, scrie Agerpres.

Însă el a asigurat că Italia îşi va menţine sprijinul pentru Ucraina în războiul cu Rusia.

Partidul Mişcarea 5 Stele (M5S), ai cărui eurodeputaţi au fost etichetaţi de acel website ucrainean ca „inamici ai Ucrainei”, este un partid de opoziţie condus de fostul prim-ministru Giuseppe Conte şi care critică livrările de arme către Kiev şi creşterea cheltuielilor militare.

Primul eurodeputat al acestui partid apărut pe respectiva listă, pe 16 noiembrie, a fost Danilo Della Valle, alături de alţi europarlamentari din diverse ţări şi grupuri politice.

Portalul ucrainean a adăugat apoi pe aceeaşi listă alţi eurodeputaţi din M5S, iar în final i-a inclus acolo pe toţi europarlamentarii acestui partid. Unul dintre aceştia, Mario Furore, a denunţat pe reţeaua socială X faptul că respectivul website i-a publicat numele, fotografia şi data naşterii, alături de acuzaţii „extrem de grave şi defăimătoare” care susţin că el sprijină agresiunea rusă şi asasinarea civililor ucraineni.

„Publicarea datelor mele personale şi asocierea lor cu aceste acuzaţii înseamnă expunerea mea oprobriului public şi riscului de a deveni ţinta unor campanii de ură, intimidare şi ameninţări”, a avertizat eurodeputatul.

De asemenea, el consideră de o „gravitate absolută” faptul că oficiali europeni sunt etichetaţi public în mod ostil "întrucât se opun escaladării militare şi cer Europei să se angajeze către o pace justă şi durabilă".

Prin urmare, acelaşi eurodeputat italian a anunţat că se va adresa personal în scris preşedintei Parlamentului European, Roberta Metsola, şi Comisiei Europene pentru a solicita din partea acestora o poziţie oficială cu privire la acest caz.

Editor : A.P.