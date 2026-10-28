Primele mărturii ale pasagerilor implicați în accidentul feroviar grav din Spania descriu momentele de groază prin care au trecut. „Încă sunt puțin în stare de șoc, dar, din fericire, sunt bine”, a spus o femeie însărcinată, ajutată să iasă din tren, în timp ce un alt pasager a povestit că a auzit „o lovitură asurzitoare”, care a durat aproximativ zece secunde. Accidentul s-a soldat cu zeci de morți și răniți.

„Încă sunt puțin în stare de șoc, dar, din fericire, sunt bine. Pe geam am văzut unul dintre vagoanele care au deraiat, aproape complet distrus. Peste unul dintre vagoane trece o șină de cale ferată. Cred că este vagonul aflat în fața celui în care eram eu. Văd foarte mulți oameni aici. Cei din vagon au reacționat, sincer, cu mult calm și luciditate, având în vedere situația. M-au ajutat să cobor. Acum suntem cu toții aici și încercăm să ne revenim după cele întâmplate”, a declarat o femeie însărcinată, care a fost ajutată de alți oameni să iasă din garnitura distrusă.

Un alt pasager din trenurile implicate în accident, un bărbat, a spus: „Eram în ultimul vagon. Dintr-odată am auzit un bubuit puternic, o lovitură asurzitoare, care a durat continuu vreo zece secunde, de parcă trenul s-ar fi rupt în bucăți”.

„Chiar lângă noi, pe geamul din dreapta, se vedea un tren distrus, care presupun că era celălalt. Am văzut bucăți împrăștiate, iar trenul era răsturnat pe jumătate. Am ieșit pe geamuri și pe uși. Am avut, ca să spun așa, foarte mult noroc, pentru că partea din față a trenului este distrusă”, a mai spus acesta.

Accidentul s-a produs în provincia Toledo, din Spania, în urma coliziunii dintre două trenuri de mare viteză, și s-a soldat cu zeci de morți și răniți. Circulația pe ruta feroviară Madrid–Andaluzia a fost suspendată, iar autoritățile investighează cauzele producerii tragediei, luând în calcul inclusiv o posibilă eroare umană, pe fondul unei defecțiuni a sistemului de semnalizare.

Editor : C.S.