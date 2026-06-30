O mare editură germană a preluat cotidianul The Telegraph

O mare editură germană a finalizat preluarea ziarului The Telegraph, în valoare de 575 de milioane de lire sterline. Axel Springer a obținut aprobarea autorităților de reglementare pentru o tranzacție care pune capăt unei lupte de trei ani pentru controlul asupra publicației.

Axel Springer a anunțat că va finaliza astăzi tranzacția privind ziarul, după ce a primit aprobările necesare din partea autorităților de reglementare din Regatul Unit, Irlanda și Austria. Mathias Döpfner, directorul executiv al Axel Springer, a vizitat marți redacția ziarului The Telegraph, pentru a se adresa jurnaliștilor, după ce a emis o declarație în care a afirmat că tranzacția va crea „noua generație de mass-media de încredere”, relatează The Telegraph.

În cadrul unei întâlniri cu personalul din redacție, transmisă în direct la nivel mondial către rețeaua de companii a editorului, acesta a dezvăluit că Carolin Hulshoff Pol, directorul executiv al publicației germane de referință Bild, va prelua funcția de director general al ziarului The Telegraph.

„The Telegraph este în sfârșit pe cale să-și asigure viitorul”

„The Telegraph este în sfârșit pe cale să-și asigure viitorul sub conducerea ambițioasă a grupului Axel Springer, marcând astfel începutul unei noi ere la începutul celui de-al 172-lea an de existență”, scrie și The Telegraph, într-un amplu material dedicat tranzacției. Cel mai mare editor de știri din Europa a confirmat că a obținut toate aprobările necesare din partea autorităților de reglementare, ceea ce i-a permis să finalizeze preluarea în valoare de 575 de milioane de lire sterline, marți. Cu sprijinul lui Friede Springer, văduva în vârstă de 83 de ani a fondatorului omonim al editurii, Mathias Döpfner coordonează un portofoliu de zeci de publicații digitale și tipărite, precum și peste 10.000 de angajați la nivel mondial.

Alături de Bild, Die Welt, Politico și Business Insider

Imperiul media include publicațiile germane de prim rang Bild și Die Welt, precum și publicațiile internaționale Politico și Business Insider. Döpfner a încercat să cumpere The Telegraph în 2004, dar a pierdut la licitație. „Însă, după mai bine de două decenii de expansiune neîncetată, Axel Springer a avut de data aceasta puterea financiară necesară pentru a interveni târziu, dar decisiv, într-un proces de vânzare prelungit”, scriu jurnaliștii britanici.

Anul trecut, veniturile Axel Springer s-au ridicat la 2,2 miliarde de euro (1,9 miliarde de lire sterline), iar profitul ajustat a crescut cu 12,9%, până la 364 de milioane de euro. „The Telegraph este pe cale să devină vârful de lance al ambiției declarate de Mathias Döpfner ca Axel Springer să devină o forță în jurnalismul din Statele Unite, susținută de adoptarea entuziastă a tehnologiei inteligenței artificiale”, menționează sursa citată.

The Telegraph este pe cale să devină vârful de lance al ambiției declarate de Döpfner ca Axel Springer să devină o forță de frunte în jurnalismul din Statele Unite, susținută de adoptarea entuziastă a tehnologiei inteligenței artificiale.

Döpfner a discutat planuri de a viza ceea ce el consideră a fi un public american numeros, situat în centrul-dreapta spectrului politic, care este slab deservit atât de mass-media mainstream, în mare parte liberală, cât și de publicațiile conservatoare care tind spre extreme neatractive.

„Axel Springer și The Telegraph împărtășesc un angajament puternic față de libertate, valori, o tradiție de acceptare și pionierat în schimbările tehnologice, precum și o voință antreprenorială de a modela activ viitorul. Acest lucru creează o bază solidă pentru accelerarea în continuare a transformării noastre digitale bazate pe inteligența artificială.”

Chris Evans, redactorul-șef al The Telegraph, a declarat: „Sunt vremuri palpitante pentru The Telegraph. Axel Springer și noi avem multe în comun. Împărtășim aceleași valori.

De asemenea, împărtășim aceeași viziune și aceeași ambiție. Credem că există numeroase oportunități de dezvoltare a The Telegraph, atât în Marea Britanie, cât și în străinătate. După trei ani dificili fără proprietari, așteptăm cu nerăbdare să pornim motoarele și să pornim într-o nouă călătorie.”

Înființată pe ruinele orașului Hamburg în 1946, în baza unei licențe de presă britanice, Axel Springer dispune, de fapt, de o constituție scrisă care stă la baza valorilor sale politice, pe care le numește „elementele esențiale”.

Aceasta oferă un sprijin explicit pentru libertate, libertatea de exprimare, democrație și statul de drept. Extremismul politic și religios sunt respinse în mod explicit, economia de piață liberă este susținută, iar alianța dintre Europa și SUA este considerată fundamentală.

Axel Springer susține, de asemenea, dreptul la existență al Israelului și se opune ferm antisemitismului. Acest element al „elementelor esențiale” a devenit mai controversat în interiorul companiei, pe măsură ce guvernul de coaliție condus de Benjamin Netanyahu a întreprins acțiuni militare în urma atrocităților teroriste din 7 octombrie 2023, puse la cale de Hamas, cu sprijinul Iranului.

Conflict cu jurnaliști Politico, pe seama elementelor esențiale”

În aprilie, Mathias Döpfner a respins o cerere formulată de 75 de angajați ai Politico ca materialele care promovează „elementele esențiale” să fie îndepărtate din biroul lor din Washington, DC. Jurnaliștii au susținut că acestea subminau imparțialitatea editorială. La o conferință politică desfășurată la Londra săptămâna trecută, Döpfner a afirmat că publicațiile Axel Springer sunt independente din punct de vedere editorial, iar jurnaliștii lor sunt liberi să critice guvernul israelian și deciziile acestuia, la fel ca pe oricare altul. Cu toate acestea, a adăugat el, jurnaliștii ar trebui să-și caute un alt loc de muncă dacă „elementele esențiale” nu le sunt pe plac. „Avem o politică de angajare care nu este în principal incluzivă, ci mai degrabă exclusivă”, a spus Döpfner. „Vrem să excludem persoanele care nu se simt atrase de aceste valori.”

Noii proprietari promit investiții pentru expansiunea în SUA

Axel Springer s-a angajat să investească în The Telegraph pentru a asigura expansiunea în Statele Unite, precum și pentru a-și îmbunătăți jurnalismul și produsele digitale pe piața internă.

Angajamentul a fost salutat de jurnaliștii de la The Telegraph după ani de constrângeri financiare sub conducerea familiei Barclay și a datoriilor lor uriașe. „The Telegraph a fost obligat să genereze profituri exorbitante pentru a susține un imperiu de afaceri în declin, chiar și în timp ce se confrunta cu uraganul digital care a dărâmat pilonii tradiționali ai tirajului tipărit și ai

publicității. Împrumuturile familiei Barclay au ajuns în cele din urmă să le dea de furcă sub forma Lloyds Banking Group, care a preluat controlul asupra ziarului The Telegraph, prin intermediul instanțelor de insolvență, la începutul lunii iunie 2023.

Afacerea fusese gajată ca garanție pentru o datorie de 1,2 miliarde de lire sterline, care era restantă de mai bine de un deceniu”, explică jurnaliștii britanici situația de criză internă.

Editor : M.C