O mașină a intrat într-un grup de copii în Berlin

berlin masina
Potrivit informațiilor furnizate de BILD, joi la prânz, în cartierul Berlin-Wedding, un o mașină a intrat într-un grup de persoane.

Accidentul s-a produs în jurul orei 13:10, pe strada Seestraße, la intersecția cu Dohnagestell. Conform primelor informații, mașina a intrat într-un grup de copii (cu vârste între 7 și 8 ani) în timp ce vira.

Conform informațiilor, 3 dintre cei 15 copii au suferit răni ușoare. Aceștia au fost transportați la clinica Virchow din apropiere.

Conform primelor informații, o îngrijitoare ar fi fost grav rănită. Ea a fost, de asemenea, transportată la spital. Șoferul mașinii a rămas nevătămat. În fotografii se poate vedea cum stă rezemat de mașina sa și este interogat de poliție. Farul din stânga față al mașinii este avariat.

Poliția și pompierii sunt încă la fața locului, asigurând zona accidentului și îngrijind copiii.

