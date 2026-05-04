Două persoane au fost ucise și alte două grav rănite după ce o mașină a intrat într-o mulțime în centrul orașului Leipzig, din estul Germaniei, luni, a relatat postul local de televiziune MDR, citând surse din poliție, scrie focus.de.

Un SUV Volkswagen avariat, cu o persoană pe capotă, a fost văzut circulând cu viteză prin zona pietonală, a relatat postul local de radio Radio Leipzig.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Postul de radio a citat martori oculari care au declarat că ar fi existat mai multe cadavre, precum și doi răniți grav și alte persoane rănite.

O martoră oculară a povestit pentru Radio Leipzig că mai multe persoane au trebuit resuscitate.

Un reporter MDR a declarat că mașina se deplasa cu 70 până la 80 km/h. Se pare că o femeie se afla în vehicul în acel moment.

Conform primelor informații ale poliției, incidentul a avut loc pe strada Grimmaische Straße, o stradă comercială.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

La fața locului se află mai multe ambulanțe. De asemenea, o echipă de intervenție în situații de criză se ocupă de răniți și de persoanele afectate.

„Poliția l-a reținut pe suspect”, a precizat primarul Burkhard Jung.

De mai bine de un deceniu, orașul a interzis treptat accesul mașinilor în centrul său istoric.

Germania a fost zguduită în ultimii ani de mai multe atacuri cu mașina, printre care cel asupra târgurilor de Crăciun din Berlin (2016) și Magdeburg (2024), sau cel împotriva unui marș sindical la München la începutul anului 2025.

Editor : M.C