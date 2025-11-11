O explozie, în faţa unui tribunal districtual, într-o zonă locuită, la Islamabad, s-a soldat cu victime.

”În timp ce-mi parcam maşina şi intram în complex (...), am auzit o detonare puternică la intrare”, declar avocatul Roustam Malik.

”Era un haos total. Avocaţii şi oamenii fugeau înuntrul complexului. Am văzut două corpuri zăcând în apropierea porţii, iar mai multe maşini erau în flăcări”, a adăugat avocatul, unul dintre martorii care a făcut declaraţii pentru AFP.

Editor : A.R.