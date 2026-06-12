O mică localitate din Germania, cu numai 1.750 de locuitori, desemnată cel mai inteligent sat din lume

Situat printre dealurile din Vestfalonia de Est, Etteln, localitate din comuna Borchen, are doar 1.750 de locuitori. Și totuși, cea mai mare organizație profesională din lume pentru ingineri tehnici a desemnat recent acest mic concurent, în cadrul concursului internațional IEEE Smart Cities Contest, drept cel mai inteligent sat din lume – înaintea unor metropole precum Hong Kong, Tokyo sau Singapore. Satul folosește tehnologii digitale avansate pentru a susține comunitatea, inovația și solidaritatea locală, scrie focus.de.

Etteln nu a devenit un pionier digital datorită investitorilor bogați sau subvențiilor generoase din partea statului. Satul a făcut față schimbărilor demografice și închiderii iminente a singurei sale școli primare prin angajamentul comunitar și inițiativa tehnică proprie.

Transformarea a început în 2012, când școala primară era pe punctul de a fi închisă din cauza numărului prea mic de înscrieri. În loc să se resemneze, cetățenii au înființat asociația Etteln-aktiv. Inițiativa a reușit să convingă autoritățile să mențină școala deschisă – și a pus bazele unei noi culturi a participării active, care a marcat ulterior și transformarea digitală.

Fibră optică până la ultimul bidon de lapte

Lipsa de atractivitate a localității a fost inițial unul dintre factorii declanșatori ai digitalizării. „Când dezvoltatorii imobiliari au auzit pe atunci că mai există terenuri disponibile în Etteln, au spus: «Prea departe de Paderborn. Nu vrem să trăim înapoi în timp»”, își amintește Ulrich Ahle despre începuturile sale ca primar voluntar al localității, acum zece ani.

De aceea, în 2017, el a inițiat o serie de ateliere participative privind viitorul satului, iar digitalizarea s-a conturat ca punct central. Când, în 2020, la extinderea rețelei de fibră optică, 55 de gospodării de la marginea satului au fost omise, localitatea s-a speriat de costurile suplimentare estimate la 2,7 milioane de euro, deși autoritățile publice ar fi acoperit 90% din acestea.

Așadar, locuitorii din Etteln au profitat de lockdown-ul din cauza pandemiei de COVID-19 și și-au suflecat mânecile. „Au participat 65 de persoane”, își amintește Ahle. Fermierii au pus la dispoziție excavatoarele, clubul de tir a săpat, iar parohia a instalat cablurile. După jumătate de an și 3500 de ore de muncă, fiecare casă și fiecare fermă are acum fibră optică „până la ultimul bidon de lapte”, glumește Ahle.

Satul utilizează o rețea descentralizată bazată pe tehnologia FIWARE , care conectează diverse aspecte ale vieții cotidiene pentru a reduce consumul de resurse și a sprijini viața cetățenilor

Costuri: 100.000 de euro pentru materiale, motorină și obligatoriile bere și cârnați după o muncă reușită, sponsorizate de comună și de acei locuitori care nu au putut da o mână de ajutor.

Digital, dar nu distanțat

„Mesajul a fost foarte clar: indiferent cât de costisitor este, toată lumea va fi conectată”, a declarat Günter Gordon, proprietarul unei vechi mori din Etteln, pentru Deutschlandfunk. Cei doi fii ai săi beneficiază de acest lucru lucrând de acasă: „Acest lucru este posibil abia de când avem fibră optică aici.”

Mai mult de jumătate dintre locuitorii satului se conectează prin intermediul aplicației elvețiene Crossiety. Pe această piață digitală a satului găsesc date ale evenimentelor, schimburi de informații și anunțuri mici (Katharina caută un grajd pentru rațele ei, Maria vinde un aparat foto, Rudi un rucsac).

„Mai ales cu aplicația satului, informațiile circulă mult mai repede”, spune Christine Wegner, managerul de proiect pentru digitalizare în Etteln. Cu toate acestea, oamenii continuă să se întâlnească, ca întotdeauna, față în față.

Repetoarele instalate la o casă pentru a distribui rețeaua de internet proprie a satului prin Wi-Fi în centrul localității Etteln. Foto: Profimedia

Nimeni nu este exclus

Persoanele care nu au smartphone pot utiliza serviciile digitale pe trei ecrane tactile accesibile publicului din localitate și pot verifica, de exemplu, prin intermediul „băncii de carpooling” digitale, cine are nevoie în acel moment de o cursă spre Paderborn, situat în apropiere.

Cine are nevoie de mașină, poate rezerva prin intermediul unei aplicații EttCar, un Nissan electric cu șapte locuri, care poate fi împrumutat gratuit. „Comuna l-a achiziționat, iar acum clubul de fotbal îl folosește pentru a se deplasa la meciuri”, spune Ahle. „Mașina a fost rezervată de peste 2000 de ori și a parcurs mai mult de 100.000 de kilometri.” Deoarece toți utilizatorii trebuie să se înregistreze cu numele real și cartea de identitate, până acum nu au existat probleme cu vandalismul.

„În Etteln nu există aproape deloc critici sau sceptici, deoarece locuitorii au fost implicați încă de la început. Toate implementările le aduc o valoare adăugată, iar acest lucru este extrem de important”, spune Christine Wegner. „Iar dacă totuși apar voci critice, atunci caut dialogul. Este important să le alungăm oamenilor teama de necunoscut și să le explicăm soluțiile digitale pas cu pas. Uneori oamenii se simt copleșiți, iar asta nu ține de vârstă.”

Spre deosebire de marile orașe axate doar pe software și senzori, succesul din Etteln se bazează pe coeziune socială, responsabilitate partajată și soluții adaptate nevoilor rurale.

Un geamăn digital pentru Etteln

Infrastructura digitală depășește cu mult această platformă locală. Cel mai ambițios proiect este „satul 3D”, un geamăn digital al localității Etteln, care afișează în timp real date meteorologice și de mediu: precipitații, temperaturi, nivelul apelor subterane, chiar și nivelul de umplere al containerului pentru haine uzate.

O rețea „LoRaWAN” (Long Range Wide Area Network) conectează senzori care transmit toate aceste informații către o platformă digitală. Ahle poate vedea astfel dintr-o privire că astăzi 81 de pietoni și 91 de bicicliști au traversat satul. El spune că protecția datelor este garantată, deoarece nu sunt identificate persoane individuale. Pentru o proprietară de casă care nu a dorit să apară în modelul 3D, clădirea ei a fost pur și simplu pixelată.

Colectarea datelor nu servește doar conectării, ci poate salva vieți. Cu Waterverse, un sistem de avertizare împotriva inundațiilor oferit de organizația non-profit Fiware, Etteln a simulat amplasarea unor noi zone rezidențiale și a verificat siguranța acestora – un instrument important după inundațiile catastrofale din valea râului Ahr de acum câțiva ani.

„Plănuisem cinci noi terenuri de construcție”, relatează Ahle, activează opțiunea de ploi torențiale în simulare și arată pe ecran cum noul teren de construcție este inundat de râul Altenau. „Modelul a arătat că, în cel mai rău caz, noile case ar fi fost acoperite de apă până la o înălțime de doi metri. Probabil că acum nu se va construi acolo. Acest lucru ne afectează foarte mult, deoarece în acest moment nu dispunem de terenuri de construcție noi.”

Neobișnuita comunitate high-tech își datorează succesul nu doar angajamentului cetățenilor, ci și know-how-ului lui Ahle. Ahle este de zeci de ani manager în economia digitală germană, a fondat Fundația Fiware și conduce astăzi proiectul european de infrastructură de date Gaia-X. El a transformat satul său natal într-un proiect de referință. Sub conducerea sa, stigmatul satului rural s-a transformat într-o strategie digitală.

O schimbare palpabilă

Schimbarea este palpabilă: toate loturile de teren au fost alocate, iar numărul elevilor din școala primară aproape s-a dublat, ajungând la peste 80. Și mai important: participarea cetățenilor continuă să crească. Deși s-a discutat intens despre schimbări majore, cum ar fi construirea a 26 de turbine eoliene la est de sat, acestea au fost în cele din urmă integrate.

„Există trei motive pentru asta”, spune Ahle. „În primul rând: cei sub 20 de ani au crescut cu ele.” Primele turbine eoliene au fost instalate în 1995 și au schimbat pe termen lung imaginea satului. „În al doilea rând: te obișnuiești cu ele. Și, în al treilea rând: există un tarif special pentru Etteln. Electricitatea noastră este întotdeauna cu 30% mai ieftină decât prețul de bază.”

În Etteln, „smart” nu înseamnă doar senzori și software. Înseamnă solidaritate, responsabilitate și convingerea că un sat nu trebuie să fie mare pentru a gândi la scară mare. Pentru Ahle, Etteln este doar începutul. El vrea să folosească satul său natal ca model pentru alte orașe.

„Am construit o platformă locală, un geamăn digital și o rețea puternică. Acum le arătăm și altora cum se face”, spune el. La nivel mondial, peste 500 de orașe utilizează Fiware pentru strategiile lor de oraș inteligent.

Locuință din Etteln, acoperită cu panouri solare. Foto: Profimedia

Un model cu viitor

Printre următoarele proiecte din Etteln se numără o dronă autonomă pentru sprijinirea pompierilor și, începând cu 1 iulie, așa-numiții asistenți medicali de familie digitali (DIHVA).

În acest context, cetățeni special instruiți efectuează examinări simple, pentru care nu este nevoie de un medic, cu scopul de a îmbunătăți asistența medicală în mediul rural.

Cu un echipament de dimensiunea unei valize cu roți, aceștia măsoară, de exemplu, direct la domiciliul persoanelor, tensiunea arterială și conținutul de oxigen din sânge, ascultă inima și plămânii. Până la 50 de date de măsurare sunt apoi transmise medicului de familie, care poate comunica cu pacienții prin apel video.

De la marginea zonei rurale a Germaniei, Etteln prezintă un nou model de oraș inteligent – unul care mizează pe conexiune, nu doar pe interconectare.

Editor : M.C