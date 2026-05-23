„O mică neînțelegere la Pentagon” a provocat „un șoc major” în Polonia. Ambasador: A fost percepută ca o trădare

U.S. Marines with 3rd Battalion, 1st Marines, 1st Marine Division, steady a SKED device as it is airlifted onto a UH-1Y Venom attached to Marine Light
Aproximativ 86.000 de soldaţi americani sunt staţionaţi în prezent în Europa. Sursa foto: Profimedia Images
Comunicare defectuoasă „O mică neînțelegere în cadrul Pentagonului” Generali americani încearcă să dreagă lucrurile

Mesajele contradictorii ale SUA au contribuit la provocarea unui „şoc politic şi psihologic major” în Polonia în ultima săptămână, după ce SUA au anulat o rotaţie planificată a mii de soldaţi americani în ţară, potrivit unei telegrame diplomatice americane obţinute de Politico.

Preşedintele Donald Trump a revenit asupra deciziei în această săptămână, dar prejudiciul politic adus relaţiei ar putea fi greu de reparat. Oficialii polonezi au considerat anularea desfăşurării ca o încălcare a încrederii, potrivit telegramei diplomatice transmise de Ambasada SUA la Varşovia, care este datată miercuri, 20 mai.

Aproximativ 4.000 de soldaţi fuseseră programaţi pentru desfăşurare, în principal în Polonia şi o parte în ţările vecine, înainte ca aceasta să fie oprită de Pentagon pe 13 mai.

Trump şi-a schimbat poziţia joi seara, pe 21 mai, afirmând că va trimite 5.000 de soldaţi în Polonia, deşi nu este clar de unde vor proveni aceştia.

În perioada dintre cele două decizii, Polonia a reacţionat cu „dezamăgire”, „nedumerire” şi „alarmă reală”, potrivit telegramei diplomatice, care este marcată ca fiind sensibilă, dar neclasificată, şi este semnată de Tom Rose, ambasadorul SUA în Polonia, scrie Politico.com.

„Reacţia emoţională dominantă este una de percepţie a unei trădări, în special având în vedere caracterizările publice repetate ale preşedintelui Trump că Polonia este cel mai de încredere şi mai dedicat aliat al Americii în Europa”, se menţionează în telegramă, printre destinatarii căreia s-a numărat şi biroul secretarului de stat Marco Rubio, potrivit News.ro.

Comunicare defectuoasă

Comunicările inconsistente ale SUA, care datează încă de pe vremea administraţiei fostului preşedinte Joe Biden, au contribuit, de asemenea, la această problemă, menţionează telegrama. Biden a aprobat rotaţiile ca răspuns la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

„Desfăşurările prin rotaţie iniţiate după invazia Rusiei din 2022 nu au avut niciodată intenţia de a constitui o bază permanentă, dar această realitate nu a fost niciodată comunicată public în mod consecvent sau eficient”, se menţionează în telegramă.

„Prezenţa temporară prin rotaţie a ajuns să fie percepută treptat în Polonia ca o garanţie de securitate semipermanentă, lucru pe care nu am făcut aproape nimic pentru a-l contracara”, subliniază ambasadorul.

Solicitată să comenteze, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a spus că decizia lui Trump de a trimite trupe are la bază o strategie mai amplă pentru regiune.

„Preşedintele a restabilit pacea prin forţă, încurajând în acelaşi timp cu succes aliaţii europeni să-şi asume o responsabilitate mai mare pentru propria apărare”, a spus Kelly.

Departamentul de Stat a refuzat să comenteze telegrama. Purtătorii de cuvânt ai Pentagonului au redirecţionat întrebările către Casa Albă.

Polonia a făcut mai mult decât orice alt aliat NATO pentru a creşte cheltuielile de apărare în ultimii ani - cumpărând arme fabricate în SUA în valoare de zeci de miliarde de dolari şi suportând costurile pentru găzduirea a aproximativ 10.000 de soldaţi americani pe teritoriul său - asigurându-se astfel că rămâne în linie cu cerinţele lui Trump legate de apărare. Ca urmare, preşedintele SUA a lăudat frecvent Varşovia, chiar dacă a avut tensiuni cu alţi membri NATO, precum Germania.

Decizia de a anula desfăşurarea trupelor l-a afectat pe preşedintele conservator polonez Karol Nawrocki, unul dintre aliaţii politici ai lui Trump. Un consilier de rang înalt al lui Nawrocki a declarat vineri pentru Politico  că această „comunicare haotică” de la Washington i-a lăsat pe aliaţii din Varşovia şi din alte părţi neinformaţi cu privire la planurile americane.

„O mică neînțelegere în cadrul Pentagonului”

„Sunt destul de sigur că nu a fost în conformitate cu decizia Casei Albe”, a spus Marcin Przydacz, descriind episodul ca „o mică neînţelegere în cadrul Pentagonului”.

Administraţia Trump şi-a exprimat dorinţa de a opri rotaţiile care au început în timpul lui Biden, mai ales că mai multe brigăzi ale Armatei SUA sunt acum desfăşurate în mod regulat la frontiera sudică a SUA, ceea ce pune presiune pe formaţiunile Armatei.

Bulversarea de săptămâna trecută riscă „să alimenteze presiunea de a se îndepărta de sistemele de apărare americane, să accelereze impulsul din spatele integrării apărării UE în detrimentul Americii şi să stimuleze naraţiunile politice şi mediatice antiamericane în întreaga regiune”, avertizează telegrama diplomatică.

Generali americani încearcă să dreagă lucrurile

Generalii de top ai Pentagonului s-au răspândit în toată Europa săptămâna aceasta pentru a explica aliaţilor îngrijoraţi care este planul – dacă există unul – pentru reducerea prezenţei trupelor americane pe continent, scrie Politico.

Preşedintele Comitetului Şefilor de Stat Major, generalul Dan Caine, s-a întâlnit cu miniştrii apărării din NATO la Bruxelles, iar vicepreşedintele, generalul Christopher Mahoney, s-a întâlnit cu oficiali militari şi civili polonezi la Varşovia.

La rândul lor, oficialii polonezi s-au deplasat în grabă la Washington în această săptămână pentru a înţelege mai bine gândirea SUA. Ministrul polonez al apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a discutat marţi cu secretarul apărării, Pete Hegseth.

Telegrama Ambasadei SUA la Varşovia a oferit şi câteva sugestii privind modul de contracarare a efectelor negative.

O variantă este reducerea prezenţei blindate rotative de amploare, în paralel cu stabilirea unui rol al trupelor americane „mai redus, dar clar durabil”.

O astfel de prezenţă în Polonia s-ar putea concentra pe „comandă şi control, logistică, echipamente prepoziţionate, susţinere, apărare aeriană şi capacitate de întărire rapidă”. Un avantaj al acestei opţiuni este că ar „economisi milioane de dolari din costurile de rotaţie a unei brigăzi blindate la fiecare nouă luni”, arată ambasadorul.

