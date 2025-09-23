O misterioasă navă chineză a acostat de mai multe ori în Crimeea ocupată de Rusia, în ciuda sancțiunilor, manipulând transponderul

O misterioasă nava de marfă chineză a acostat în repetate rânduri în portul Sevastopol din Crimeea, ocupat de Rusia, care se află sub sancțiuni occidentale din 2014, a raportat Financial Times (FT) pe 23 septembrie, citând date de la transponderul navei și imagini din satelit.

Nava Heng Yang 9 a acostat în Sevastopol de cel puțin trei ori în ultimele luni, a raportat ziarul, citând autoritățile ucrainene.

Acest eveniment fără precedent subliniază consolidarea relațiilor dintre Moscova și Beijing, care încearcă să contracareze influența occidentală pe scena mondială.

Nava Heng Yang 9, sub pavilion panamez, este deținută de compania chineză Guangxi Changhai Shipping Company. Potrivit FT, nava a părăsit Istanbulul pe 2 septembrie și se afla în apropierea orașului portuar rus Novorossisk de la Marea Neagră pe 6 septembrie.

Echipajul a raportat apoi că se îndrepta spre Port Kavkaz, la est de Crimeea, dar imaginile satelitare ale Agenției Spațiale Europene din 9 și 11 septembrie au arătat că nava nu a ajuns niciodată acolo. În schimb, nava a fost văzută în Sevastopolul ocupat pe 14 septembrie, a raportat FT.

Imagine din satelit. Foto Yörük Işık/Airbus

În timpul călătoriei sale din septembrie, Heng Yang 9 a manipulat în repetate rânduri datele transponderului său, transmițând coordonate false pentru a ascunde oprirea sa în portul din Crimeea, potrivit ziarului.

Biroul prezidențial al Ucrainei a declarat pentru FT că Heng Yang 9 s-a aflat și în Sevastopol în perioada 19-22 iunie și s-a întors din nou în august. După aceea, nava ar fi călătorit în Turcia și apoi în Egipt.

Oficialii ucraineni consideră că Rusia folosește calea ferată pentru a transporta mărfuri din regiunile Donetsk și Kherson, parțial ocupate, cunoscute pentru industrie și agricultură, către porturile pe care le controlează acum pentru export.

Vladislav Vlasiuk, comisarul președintelui ucrainean pentru sancțiuni, a declarat pentru FT că Ambasada Ucrainei la Beijing a depus o protest la Ministerul de Externe al Chinei cu privire la oprirea navei în Sevastopol în iunie.

Potrivit lui Vlasiuk, Ministerul de Externe al Chinei a răspuns spunând că sfătuiește cetățenii și companiile sale să evite contactul cu teritoriile ocupate ale Ucrainei.

Anterior, Vlasiuk a declarat că China a devenit principalul furnizor de componente cu dublă utilizare folosite în producția de arme rusești, permițând Moscovei să ocolească sancțiunile occidentale.

China și-a declarat public sprijinul pentru integritatea teritorială a Ucrainei și pentru o soluționare pașnică a războiului, dar a evitat să condamne invazia pe scară largă a Rusiei și menține o alianță politică și economică strânsă cu Moscova.

Editor : Sebastian Eduard