O navă a agenţiei nucleare ruse Rosatom a fost scufundată de drone ucrainene în Marea Neagră

O navă a agenţiei nucleare ruse Rosatom, care transporta „mărfuri civile”, a fost scufundată în urma unui atac cu drone ucrainene în Marea Neagră, fără a se înregistra victime, a anunţat compania sâmbătă, în contextul în care Kievul şi Moscova îşi intensifică atacurile asupra navelor de marfă.

„Atacul cu două drone ale forţelor armate ucrainene împotriva navei Yanina a avut loc la 130 de mile de Novorossiisk (...) Era vorba de un portcontainer obişnuit, care naviga în apele internaţionale şi transporta mărfuri civile”, a precizat într-un comunicat directorul Rosatom, Alexei Lihatcev, relatează News.ro.

„Un astfel de atac nu poate fi calificat altfel decât drept piraterie şi jaf pe mare”, a denunţat el, precizând că „toţi cei 17 membri ai echipajului au fost salvaţi şi se simt bine”.

Rusia şi Ucraina au lansat în ultimele săptămâni numeroase atacuri asupra navelor de marfă civile din Marea Neagră, punând sub semnul întrebării navigaţia în largul porturilor ruseşti şi ucrainene, relatează AFP.

Armata ucraineană a revendicat peste o sută de atacuri cu drone împotriva navelor de marfă ruseşti în Marea Azov, forţând Moscova să ia în considerare rute alternative pentru exporturile sale.

La rândul său, Rusia a bombardat în repetate rânduri portul ucrainean Odesa şi navele care îl utilizează, obligând armatorii să-şi suspende escalele şi blocând exporturile agricole ale Kievului prin Marea Neagră.

Weekendul trecut, Ucraina a atacat o navă iraniană în Marea Caspică, ucigând un marinar şi provocând o scurtă escaladare a tensiunilor cu Teheranul, care a ameninţat Kievul cu represalii.

Editor : M.B.