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O navă a fost lovită de un „proiectil necunoscut” în Strâmtoarea Ormuz. Un marinar a fost rănit

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Nave în Strâmtoarea Ormuz.
Nave în Strâmtoarea Ormuz. Foto: Profimedia Images
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Organizaţia britanică pentru operaţiuni comerciale maritime (UKMTO) a declarat că a primit o sesizare conform căreia o navă a fost lovită luni de un „proiectil necunoscut” în Strâmtoarea Ormuz, provocând o victimă la bord.

Nava „efectua un tranzit de ieşire” pe această cale navigabilă strategică în acel moment, a precizat UKMTO.

„Impactul a provocat avarii la sala motoarelor şi a dus la rănirea unui membru al echipajului. Restul echipajului este asistat în prezent de Paza de Coastă din Oman”, a precizat organizaţia.

Nu au fost furnizate detalii suplimentare cu privire la victimă, relatează CNN, citat de News.ro.

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Incidentul a avut loc pe fondul unui trafic redus în strâmtoare, cel puţin trei nave comerciale trecând prin aceasta în ultimele 24 de ore, conform datelor publicate luni de MarineTraffic.

Omanul nu a răspuns public la ameninţările repetate ale preşedintelui Donald Trump de a ataca ţara dacă aceasta „se interpune” în calea eforturilor din strâmtoare.

Termenul de 60 de zile acordat celor două părţi pentru a ajunge la un acord în vederea încheierii conflictului a expirat luni.

Trump a afirmat din nou că nu se grăbeşte şi a susţinut că administraţia sa a stabilit un canal direct de comunicare cu Garda Revoluţionară Islamică din Iran (IRGC), lucru pe care IRGC îl neagă.

Editor : M.B.

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