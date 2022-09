O navă cargo a eșuat în Canalul Suez, în același loc unde s-a blocat Ever Given și a dat peste cap comerțul global

Nava cargo Affinity V, lungă de 250 de metri, a eșuat miercuri în Canalul Suez, aproape de același loc din secțiunea îngustă de sud a canalului unde nava Ever Given a blocat traficul timp de o săptămână în martie 2021, paralizând lanțurile de aprovizionare la nivel global, relatează The Guardian.

Situația dificilă a navei sub pavilion singaporez a stârnit semnale de alarmă, de teama unui nou blocaj care ar fi dat peste cap traficul maritim, cu pagube de miliarde de euro.

Totuși, de data aceasta remorcherele au reușit să repună nava pe linia de plutire în câteva ore, au anunțat oficialii egipteni, precizând că navigația a revenit la normal pe canalul Suez, unul dintre cele mai importante canale navigabile.

George Safwat, un purtător de cuvânt al Autorității Canalului Suez, a declarat pentru postul de televiziune Extra News, afiliat guvernului egiptean, că Affinity a eșuat miercuri în jurul orei 19.15, ora locală, și a fost repus în circulație cinci ore mai târziu.

Safwat a spus că a existat o problemă la sistemele de direcție ale navei, care a dus la eșurarea acesteia. El a precizat că nava a plecat din Portugalia și se afla în drum spre portul Yanbu din Arabia Saudită.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Aproximativ 12% din comerțul mondial trece prin Canalul Suez, care este cea mai rapidă rută dintre Asia și Europa.

Potrivit serviciului de monitorizare a navelor TankerTrackers, nava cargo Aframax Affinity V părea să fi pierdut direcția în canalul Suez în timp ce se îndrepta spre sud.

„Ea a blocat temporar traficul și acum se îndreaptă din nou spre sud, dar se deplasează încet, cu ajutorul unui remorcher”, a scris TankerTrackers pe Twitter.

Editor : M.B.