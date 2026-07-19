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Foto O navă comercială turcă, lovită de rachete rusești în Marea Neagră. Cinci marinari au fost uciși, anunță Kievul

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nava turca lovita de rusi
Foto: X/Andrii Sîbiga
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Din articol
Sirieni şi indieni la bord

O navă comercială aparţinând Turciei a fost lovită, duminică, de trei rachete ruseşti, iar cinci marinari au fost ucişi, a anunţat marina ucraineană, care a adăugat că soarta altor cinci membri ai echipajului rămâne necunoscută, informează AFP, potrivit News.ro.

Nava de marfă, care naviga sub pavilionul Guineei-Bissau şi transporta cereale, a fost lovită de trei rachete de croazieră „în timp ce părăsea zona de luptă”, potrivit aceleiaşi surse, care a precizat că opt persoane au fost evacuate la un spital din Odesa, în sudul Ucrainei, la Marea Neagră.

„Este vorba de un nou atac deliberat al Rusiei împotriva unei nave civile neînarmate, care arbora pavilion străin şi nu reprezenta absolut nicio ameninţare militară. Acest atac constituie un act de terorism împotriva navigaţiei paşnice şi o încălcare gravă a dreptului internaţional umanitar”, a declarat marina ucraineană.

Sirieni şi indieni la bord

Echipajul era format din sirieni şi indieni, potrivit ministrului interimar al Afacerilor Externe, Andrii Sîbiga, pe X. Printre victime se numără şi un căpitan ucrainean, a precizat acesta.

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„ În timp ce lumea încă reacţionează la brutalul atac nocturn al Rusiei asupra Kievului, Moscova îşi continuă campania de teroare pe tot parcursul zilei”, a afirmat acesta.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, armata rusă a lansat aproximativ douăzeci de rachete balistice asupra Kievului, ucigând o persoană şi rănind alte 16, la o zi după atacurile ucigaşe ale Ucrainei împotriva Rusiei.

Armata rusă bombardează foarte frecvent infrastructurile portuare ucrainene, în special în regiunea Odesa. Astfel, marţi, autorităţile ucrainene au anunţat că atacurile ruseşti asupra unei nave civile într-un port din regiunea Odesa şi asupra altor două nave care navigau în Marea Neagră au provocat trei morţi.

La rândul lor, forţele ucrainene şi-au intensificat în ultimele zile atacurile asupra navelor din Marea Azov, o zonă maritimă care constituie o rută importantă de transport pentru produsele agricole ruseşti vândute în străinătate, precum şi pentru aprovizionarea Crimeei anexate.

Joi, ministrul turc al Afacerilor Externe a afirmat la Kiev că ţara sa nu doreşte ca războiul dintre Ucraina şi Rusia să se extindă în regiunea Mării Negre, precizând că „intensifică contactele” cu cele două ţări în vederea reluării negocierilor.

 

Editor : C.L.B.

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