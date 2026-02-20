Live TV

O navă de asalt turcească va fi desfăşurată pe flancul estic NATO

Data publicării:
A helicopter flies over the L400 "Anadolu", an amphibious assault ship from Turkey, during the NATO maneuver
Nava Anadolu a fost trimisă în Marea Baltică. Foto Profimedia

Nava amfibie de asalt turcească Anadolu, care participă la manevre militare ale NATO în Marea Baltică, va fi desfăşurată în scop de descurajare pe flancul estic al Alianţei.

Anadolu este echipată pentru transportul şi lansarea dronelor şi în prezent se îndreaptă spre largul coastelor Letoniei, potrivit dpa, preluată de Agerpres.

Nava va fi pusă în subordinea Comandamentului Aerian Aliat al NATO (AIRCOM).

În cadrul exerciţiului aliat Steadfast Dart, nava a debarcat militari şi echipamente în apropierea zonei de manevre Putlos din nordul Germaniei.

În septembrie anul trecut, NATO a iniţiat misiunea Eastern Sentry, cu scopul de a mobiliza resurse suplimentare de supraveghere şi capacităţi de apărare antiaeriană, după ce avioane de vânătoare şi drone kamikaze ruseşti au încălcat spaţiul aerian al Alianţei.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
zaharia-and-barbulesteanu
1
Bande de infractori români și albanezi, care evită controalele la frontiere și dau...
BRASOV - METEO - NINSOARE - 08 IAN 2025
2
Un nou val cu ger, ninsoare şi viscol va cuprinde întreaga țară. ANM a emis o nouă...
printul william
3
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care a...
liviu gheorghe odagiu
4
Președintele CSM reclamă că Nicușor Dan cere detalii despre numărul de dosare în lucru...
F-16 România
5
Miruță: Patru piloţi de F-16 trimişi la pregătire în SUA au primit 575.000 de dolari...
Jutta Leerdam a primit verdictul, după ce și-a desfăcut fermoarul și și-a arătat bustiera la JO
Digi Sport
Jutta Leerdam a primit verdictul, după ce și-a desfăcut fermoarul și și-a arătat bustiera la JO
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
E5 Group Meeting In Poland, Kraków - 20 Feb 2026
E5 prinde contur la Cracovia: Cinci puteri europene semnează declarația pentru un „NATO mai european”
detinut care se tine de gratiile unei celule
Șase activişti europeni au mers în Turcia pentru a investiga condiţiile de detenţie ale deţinuţilor politici. Au fost arestați și ei
Władysław Kosiniak-Kamysz, ministrul polonez al Apărării. Foto Profimedia
Ministrul polonez al Apărării: Europa trebuie să cheltuiască mai mult pe armament pentru ca SUA să o ia în serios
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta)
„Nu am nevoie de porcăriile astea istorice”: Zelenski respinge versiunea lui Putin despre Ucraina
profimedia-1001584946
Fără 5% din PIB, Europa rămâne vulnerabilă: avertisment dur al comisarului pentru Apărare
Recomandările redacţiei
zelenski
Zelenski și-a informat consilierii că negocierile au intrat în impas...
Facturi la energie.
Voucherele de energie vor fi acordate până la finalul lui 2026...
Peter Magyar
Partidul lui Viktor Orban a lansat un videoclip cu inteligență...
monede bitcoin
O nouă metodă de fraudă: Sub pretextul unei anchete secrete, oamenii...
Ultimele știri
Portavionul francez Charles de Gaulle a fost desfăşurat în Atlanticul de Nord şi Marea Baltică, anunţă Parisul
Peste 710.000 de români primesc tichete de energie. Sprijinul continuă până la finalul anului 2026
Ajutoare de încălzire, furate de angajații unei primării din Bistrița-Năsăud. Cum au acționat funcționarii publici
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce aduce Anul Calului de Foc 2026 pentru cei din zodia Bivol. Veștile sunt cât se poate de bune
Cancan
Unde a fost găsită Denisa, românca dispărută în Belgia, după 10 zile de căutări? 'Nu vă doresc să ajungeți în...
Fanatik.ro
Lista achizițiilor publice făcute de Marcel Ciolacu la CJ Buzău. Cu cât a redus salariile angajaților fostul...
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Gică Hagi vrea să fie noul selecționer al României: „Am o poftă teribilă să mă întorc!”
Adevărul
Reforma „uitată” pe care România e obligată să o facă. „E momentul să pună în ordine haosul intenționat...
Playtech
Răsturnare de situație în cazul adolescentei de 16 ani care s-ar fi electrocutat. Ce au descoperit medicii...
Digi FM
Influencerul american Adonis Live, reținut de polițiști după ce a lovit un tânăr în Piața Romană, în timpul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură grea! După ce a scris istorie la JO, Julia Sauter a făcut un anunț care i-a lăsat pe toți "mască"
Pro FM
Are 54 de ani, dar ar putea fi confundată cu o tânără de 30. Thalia, divină într-o rochie mulată, cu decolteu...
Film Now
Margot Robbie nu se teme de critici. „Faceți filme pentru oamenii care vor cumpără bilete. E atât de simplu”
epidemie de rujeolă
Rogobete: Rata de vaccinare a scăzut semnificativ în ultimii ani, pentru că dezinformarea medicală este la...
Newsweek
Un pensionar a cerut indexarea pensiei în instanță. Ce argumente a folosit? Care a fost soluția Tribunalului?
Digi FM
Pirania Cremenișan, la Digi FM: „A început anul porcului de lemn – iubi doarme lemn și sforăie ca un porc”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este speranța de viață în cazul pacienților cu scleroză laterală amiotrofică. Actorul Eric Dane a murit...
Digi Animal World
Povestea care a frânt inimile tuturor. Punch, puiul de maimuță abandonat, și-a găsit alinarea într-o jucărie...
Film Now
Eric Dane, declarații sfâșietoare în ultimul interviu: „Nimeni nu m-ar învinovăți dacă m-aș târî în dormitor...
UTV
Iulia Vântur a fost surprinsă la spital în Mumbai. Tatăl lui Salman Khan este internat la Terapie Intensivă