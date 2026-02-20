O navă de asalt turcească va fi desfăşurată pe flancul estic NATO

Nava amfibie de asalt turcească Anadolu, care participă la manevre militare ale NATO în Marea Baltică, va fi desfăşurată în scop de descurajare pe flancul estic al Alianţei.

Anadolu este echipată pentru transportul şi lansarea dronelor şi în prezent se îndreaptă spre largul coastelor Letoniei, potrivit dpa, preluată de Agerpres.

Nava va fi pusă în subordinea Comandamentului Aerian Aliat al NATO (AIRCOM).

În cadrul exerciţiului aliat Steadfast Dart, nava a debarcat militari şi echipamente în apropierea zonei de manevre Putlos din nordul Germaniei.

În septembrie anul trecut, NATO a iniţiat misiunea Eastern Sentry, cu scopul de a mobiliza resurse suplimentare de supraveghere şi capacităţi de apărare antiaeriană, după ce avioane de vânătoare şi drone kamikaze ruseşti au încălcat spaţiul aerian al Alianţei.

