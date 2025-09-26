O navă de desant marin rusească a fost zărită la sud de Danemarca, cu transponderul oprit, în timpul incidentelor cu drone

Mass-media daneze dezvăluie că o navă de desant marin (din clasa denumită de NATO Ropucha) a Marinei Ruse, Aleksandr Șabalin, a fost zărită de un elicopter la aproximativ 12 km sud de Langeland/Lolland, în Danemarca, cu transponderul AIS oprit. Aceasta a staționat în zonă timp de câteva zile, în timpul incidentelor cu drone din Danemarca, scrie ekstrabladet.dk.

Cu ajutorul unui elicopter, publicația daneză Ekstra Bladet a localizat nava Aleksandr Șabalin, din Flota Baltică, care staționa de câteva zile în apropierea apelor daneze.

În timp ce Danemarca se află în stare de alertă maximă din cauza activității dronelor care perturbă aeroporturile și bazele militare, nava de război rusă a fost staționată în liniște în apropierea extremității sudice a insulei Langeland, potrivit Ekstra Bladet.

Toată atenția s-a îndreptat rapid către petrolierele civile, parte integrantă a flotei fantomă a Rusiei lui Putin, care ar putea servi drept punct de lansare pentru operațiunile cu drone.

Dar acum, folosind un elicopter, presa daneză a localizat nava Aleksandr Șabalin, care staționa inactivă în apropierea apelor daneze de câteva zile. Nava își oprise sistemul de urmărire AIS, devenind invizibilă pentru bazele de date publice ale navelor.

Nava a fost observată la aproximativ 12 kilometri est de Langeland și sud de Lolland, la o distanță mică de spațiul aerian danez, dar rămânând în afara apelor teritoriale, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la potențialul său rol în timpul perturbărilor provocate de drone.

Aleksandr Șabalin este înarmat cu lansatoare de rachete, tunuri automate, tunuri antiaeriene și poate transporta până la 10 tancuri și 340 de soldați. A fost utilizat anterior în Siria, transportând personal și echipamente între Rusia și portul său militar din Tartus.

Jacob Kaarsbo, fost analist șef al Serviciului de Informații al Forțelor Armate Daneze, sugerează că ar fi putut servi mai multor scopuri: ca post de observație, mijloc de descurajare sau diversiune, în timp ce navele civile suspectate de sprijinirea operațiunilor cu drone atrăgeau atenția.

După survol, nava de război a fost văzută deplasându-se spre nord-est, dar, având AIS-ul dezactivat, cursul său actual rămâne necunoscut. Forțele armate daneze sunt conștiente de prezența sa, deși nu au confirmat dacă nava a jucat vreun rol în incidentele cu drone.

