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O navă de pescuit turcească s-a scufundat după un atac în Marea Neagră. Un mort și patru răniți, lângă Crimeea

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Clear sky over black sea, Crimea, Ukraine
Foto: Getty Images

O persoană a murit şi alte patru au fost rănite după ce o navă de pescuit turcească a fost atacată vineri în Marea Neagră, în apropierea peninsulei Crimeea, a anunţat Garda de Coastă turcă.

Atacul a vizat nava de pescuit sub pavilion turcesc DURU 67, în largul oraşului Sevastopol, vestul peninsulei Crimeea, teritoriu ucrainean anexat de Rusia, iar nava s-a scufundat după atac, a explicat comandamentul Gărzii de Coastă, care nu a oferit detalii despre circumstanţele producerii atacului şi fără a identifica responsabilii.

Editor : Ana Petrescu

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