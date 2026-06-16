O navă de război a Rusiei a tras focuri de armă asupra unui iaht în Canalul Mânecii

O fregată din Forţele Navale ale Rusiei a tras focuri de avertisment în Canalul Mânecii de la o distanţă de aproape 500 de metri asupra unui iaht civil britanic care se apropiase prea mult de nava de război rusă, potrivit unei surse citate marţi de Reuters.

Ministerul britanic al Apărării nu a făcut niciun comentariu imediat cu privire la acest incident, în care, conform aceleiaşi surse, a fost implicată fregata Amiral Grigorovici, navă care face parte din flota rusă de la Marea Neagră.

Incidentul survine după ce comandouri britanice au abordat şi au interceptat duminică în Canalul Mânecii un petrolier din aşa-numita „flotă din umbră” a Rusiei şi aflat pe lista de sancţiuni impuse Moscovei de UE şi Regatul Unit, notează Agerpres.

În ziua următoare, Forţele Navale britanice au anunţat că două dintre navele sale au urmărit fregata Amiral Grigorovici în Canalul Mânecii, într-o zonă la vest de oraşul francez Brest.

Incidentul cu acel iaht britanic, localizat la circa 20 de mile nautice sud de Insula Wight, în afara apelor teritoriale britanice, nu are însă nicio legătură cu chestiunea petrolierelor flotei din umbră a Rusiei sau cu prezenţa fregatei ruse în zonă, a ţinut să precizeze sursa citată. Fregata rusă a recurs la focurile de avertisment doar pentru a atenţiona iahtul, care se apropiase prea mult de nava militară.

Aceeaşi fregată a escortat anterior în apropierea Regatului Unit petroliere din „flotă din umbră” a Rusiei, măsură la care Moscova a afirmat că a recurs pentru a preveni noi acte de „piraterie” din partea statelor occidentale care au interceptat şi sechestrat astfel de petroliere.

Editor : C.L.B.