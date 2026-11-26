O navă care transporta o cantitate de până la 7.000 tone de motorină s-a scufundat la primele ore ale dimineţii de joi în largul insulei spaniole Ibiza, iar un membru al echipajului a decedat, au anunţat serviciile de salvare locale, transmite AFP, preluată de Agerpres.

Petrolierul Med Emre, sub pavilion maltez, s-a scufundat la o distanţă de circa 25 mile marine (46,3 km) de nord-estul insulei turistice Ibiza din arhipelagul Baleare, au indicat serviciile de salvare într-un comunicat.

Nava plecase din portul Algesiras, din sudul Spaniei, şi se îndrepta spre Barcelona.

Echipajul de 17 membri a fost salvat, însă unul dintre ei a fost ulterior declarat mort la spitalul din Ibiza, a precizat aceeaşi sursă.

Alţi şase membri ai echipajului au suferit „răni uşoare”, mai ales de hipotermie.

Eventualele daune de mediu sunt în curs de evaluare cu ajutorul unei nave şi al unui avion aparţinând serviciului spaniol de salvare pe mare 'Salvamento Maritimo'.

Autorităţile nu au dezvăluit naţionalitatea membrilor echipajului şi nici cauza naufragiului.

Editor : A.P.