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O navă s-a scufundat în Marea Neagră, la o săptămână după ce a fost lovită de tirurile Rusiei, anunță oficialii ucraineni

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Russia Ukraine War
Nava cargo Golden Leo s-a scufundat în Marea Neagră. Foto: Profimedia
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O navă internaţională de marfă s-a scufundat duminică în largul portului ucrainean Odesa de la Marea Neagră, la o săptămână după ce oficialii ucraineni au declarat că aceasta a fost lovită de forţele ruse, relatează Reuters.

Autoritatea portuară din Ucraina a declarat că nava „Golden Leo”, care naviga sub pavilionul Guineei-Bissau, s-a scufundat în apropierea portului. Potrivit unui comunicat, nouă membri ai echipajului au fost ucişi în atac, în timp ce opt au fost evacuaţi în siguranţă.

Comunicatul precizează că nava, care a părăsit portul Ciornomorsk cu o încărcătură de porumb, a suferit avarii considerabile atunci când a fost bombardată de forţele ruse, pe 19 iulie.

Nava traversa un coridor supravegheat de Ucraina de-a lungul coastei, în direcţia României.

Autoritatea portuară a declarat că acţiunea Rusiei împotriva navei „a încălcat normele dreptului maritim internaţional” şi a pus în pericol vieţile membrilor echipajului.

Un martor al agenţiei Reuters aflat la acea vreme în Odesa a văzut fum ridicându-se de la o navă de mari dimensiuni în largul coastei.

Moscova nu a făcut niciun comentariu public cu privire la atac.

În al cincilea an de război, Rusia şi-a intensificat în ultimele săptămâni atacurile asupra porturilor de adâncime din sudul Ucrainei, care gestionează o mare parte din cerealele ţării şi alte încărcături esenţiale.

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Editor : Ș.R.

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