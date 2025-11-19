Live TV

O navă spion rusească, detectată în apele britanice. Ministrul britanic al Apărării: „Vă vedem. Știm ce faceți”

John Healey
John Healey și nava detectată în apele britanice.

O navă spion rusească a folosit lasere împotriva forțelor britanice desfășurate pentru a monitoriza nava după ce aceasta a intrat în apele teritoriale ale Regatului Unit, a declarat miercuri John Healey, secretarul apărării, relatează Politico.

Healey a confirmat că nava spion rusă Yantar a fost trimisă în apele teritoriale britanice pentru a doua oară în acest an, după ce a făcut același lucru în ianuarie, și se afla în prezent la limita apelor teritoriale ale Regatului Unit. 

Cu toate acestea, a fost pentru prima dată când laserele au fost îndreptate către RAF.

Secretarul apărării a declarat că Marea Britanie a trimis o fregată a Marinei Regale și avioane P8 ale Forțelor Aeriene Regale pentru a monitoriza și urmări nava, despre care a spus că a fost „proiectată pentru a culege informații și a cartografia cablurile noastre submarine”.

„Yantar a îndreptat laserele către piloții noștri”, a spus Healey. „Acțiunea Rusiei este extrem de periculoasă.”

„Mesajul meu către Rusia și către președintele rus Vladimir Putin este următorul: vă vedem. Știm ce faceți. Și dacă Yantar se îndreaptă spre sud în această săptămână, suntem pregătiți.”

Healey a declarat că nava a fost proiectată pentru a „pune în pericol infrastructura noastră subacvatică și cea a aliaților noștri”, având „capacități care permit supravegherea în timp de pace și sabotarea în timp de conflict”.

Întrebat de ce laserele reprezintă un astfel de risc, secretarul apărării a răspuns: „Orice lucru care împiedică, perturbă sau pune în pericol piloții responsabili de avioanele militare britanice este extrem de periculos”.

Regulile de angajare ale marinei au fost modificate astfel încât Yantar să poată fi urmărit mai îndeaproape, iar opțiunile militare erau pregătite în cazul în care nava își schimba cursul.

„Nu voi dezvălui aceste informații, deoarece asta nu ar face decât să-l facă pe președintele Putin mai înțelept”, a spus Healey.

