O navă sud-coreeană „a luat foc” în urma unei „explozii” în Strâmtoarea Ormuz

Strâmtoarea Ormuz, imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

O „explozie” urmată de un incendiu a avut loc luni pe o navă sud-coreeană în Strâmtoarea Ormuz, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe al Coreei de Sud, care nu a semnalat nicio victimă la bord, relatează Le Monde.

Potrivit The Korea Herald, este vorba despre un cargobot care arborează pavilion panamez și este operat de o companie maritimă sud-coreeană, identificat ca fiind HMM Namu.

Coreea de Sud a declarat că verifică informațiile, relatează agenția de știri coreeană Yonhap.

Un purtător de cuvânt al companiei sud-coreene de transport maritim HMM 011200.KS a declarat pentru Reuters că a izbucnit un incendiu în sala motoarelor uneia dintre navele sale de marfă în Strâmtoarea Ormuz, adăugând că motivul incendiului este încă în curs de investigare

Ministerul Afacerilor Externe al Coreei de Sud a semnalat, de asemenea, o explozie și un incendiu la bordul navei, precizând că, în acel moment, la bord se aflau 24 de membri ai echipajului – 18 cetățeni străini și șase sud-coreeni.

În jurul orei 20:40 la Seul (15:40 la București), „a avut loc o explozie la bordul unei nave închiriate de o companie maritimă sud-coreeană, ancorată în apele din apropierea Emiratelor Arabe Unite, în strâmtoarea Ormuz”, a precizat ministerul într-un comunicat. „Cauzele exploziei și ale incendiului, precum și amploarea exactă a pagubelor, fac în prezent obiectul unei anchete”, a adăugat acesta.

Acest anunț al Seulului vine după ce mass-media de stat din Iran au relatat luni că marina iraniană a tras focuri de avertisment în strâmtoare, ca urmare a intrării unor crucișătoare americane în Golful Persic, în cadrul unui plan menit să faciliteze plecarea navelor comerciale blocate.

„Guvernul coreean va rămâne în strânsă legătură cu țările implicate în această chestiune și va lua măsurile necesare pentru a garanta siguranța navelor și echipajelor coreene în strâmtoarea Ormuz”, a adăugat Ministerul Afacerilor Externe coreean.

