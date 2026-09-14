O nouă amenințare pentru economia mondială: controlul exercitat de rebelii Houthi asupra strâmtorii Bab ael-Mandeb

Conflictul din Yemen s-a intensificat duminică, când forțele guvernamentale au lansat atacuri împotriva rebelilor houthi, susținuți de Iran, de-a lungul Mării Roșii, iar rebelii houthi au tras asupra Arabiei Saudite vecine, care susține guvernul yemenit. Preluarea controlului de către rebelii aliați cu Iranul asupra strâmtorii situate între Africa și Peninsula Arabică, punct de trecere obligatoriu pe cea mai scurtă rută maritimă care leagă Asia de Europa, face să apară temerea față de o creștere a prețurilor petrolului și a costurilor transportului maritim, comentează Le Monde.

Atacuri asupra conductelor de petrol, controlul asupra strâmtorii Bab el-Mandeb: aliații Iranului vizează noi infrastructuri vitale pentru comerțul mondial, într-un moment în care presiunea exercitată de blocada strâmtorii Ormuz, din Golful Persic, începea să slăbească.

În doar câteva zile, rebelii houthi din Yemen au preluat controlul asupra orașului de coastă Moka și a mai multor insule din Marea Roșie, consolidându-și stăpânirea asupra strâmtorii Bab el-Mandeb, brațul situat între Peninsula Arabică și Africa, în timp ce, joi, 10 septembrie, drone provenite din Irak au avariat oleoductul Est-Vest din Arabia Saudită, ceea ce a dus, încă din ziua următoare, vineri, la închiderea acestuia.

Consecințele nu sunt doar regionale, ci globale, existând temerea unei creșteri a prețurilor petrolului și a transportului maritim, în condițiile în care inflația este deja ridicată în Europa și în Statele Unite.

Strâmtoarea Bab el-Mandeb, care înseamnă în arabă „poarta plângerilor” din cauza curenților și a vântului care fac navigația periculoasă și le dau multe bătăi de cap marinarilor, nu și-a meritat niciodată atât de bine numele. Din cauza acestei preluări a controlului de către rebelii yemeniți, navele vor fi nevoite să se întoarcă din drum și să facă un ocol îndelungat, în special cele care trebuie să încarce sau să descarce mărfuri în porturile saudite.

Strâmtoarea este un punct de trecere obligatoriu, alături de Canalul Suez, pe cea mai scurtă rută maritimă care leagă Asia de Europa.

Cucerirea acestei strâmtori înseamnă că Teheranul și aliații săi yemeniți controlează acum cele două strâmtori principale din Orientul Mijlociu, prin care tranzitează o parte importantă din petrol și gaze. Prețul combustibilului riscă, așadar, să crească: încă de joi, prețul barilului de petrol urcase la 106 dolari, cel mai ridicat nivel din luna mai până acum, comentează și RTL France.

Luni dimineața, cotația țițeiului european Brent a crescut cu 3%, peste 107 dolari/baril, pe fondul închiderii de către Arabia Saudită a unui important oleoduct (magistrala de țiței Est-Vest) în urma atacurilor de joi cu drone venite din Irak.

La rândul ei, cotația americană WTI a înregistrat o creștere de peste 3%, până la 103 dolari/baril.

Operațiunile de pe magistrala Est-Vest au fost oprite ca măsură de precauție după atacuri, fără să existe informații cu privire la momentul în care aceasta își va relua activitatea.

Între timp, discuțiile dintre Iran și mai multe țări din Golf privind stabilirea unui coridor maritim temporar prin Strâmtoarea Hormuz au fost amânate, potrivit ministrului de Externe al Omanului, Badr Albusaidi. Potrivit mai multor surse, Arabia Saudită pare să fie sceptică față de această propunere, în timp ce Bahrainul a declarat că nu va participa.

Închiderea conductei, care ajută Arabia Saudită să ocolească Strâmtoarea Hormuz și să-și redirecționeze exporturile, pune în pericol până la 4% din aprovizionarea globală cu petrol. De asemenea, decizia a evidențiat importanța acesteia în menținerea fluxurilor energetice în Orientul Mijlociu, în contextul în care SUA și Iranul se află într-un impas privind controlul asupra Strâmtorii Hormuz. Conducta transportă petrol prin Arabia Saudită către porturile de la Marea Roșie și are o capacitate de aproximativ 7 milioane de barili pe zi.

Arabia Saudită vecină, primul exportator mondial de țiței, se află într-o situație dificilă, în timp ce strâmtoarea Ormuz, de cealaltă parte a peninsulei, este blocată de Teheran încă de la începutul războiului. Infrastructurile sale petroliere au fost, de asemenea, ținta, în această săptămână, a unui atac de amploare cu drone și rachete din partea rebelilor.

Iar regatul a fost nevoit să-și închidă temporar conducta de petrol Est-Vest, folosită pentru a ocoli Ormuz, după ce a fost ținta unor drone provenite din Irak, potrivit Riadului, care acuzase deja în această vară grupuri armate care au legătură cu Iranul că ar fi încercat să-i atace teritoriul. Un eșec usturător pentru casa regală, în condițiile în care Statele Unite au refuzat să intervină împotriva rebelilor Houthi.

Pentru a liniști comunitatea internațională, rebelii au asigurat că navigația în strâmtoarea Bab el-Mandeb este „sigură” pentru toți, cu excepția Arabiei Saudite. Prin preluarea controlului asupra coastei yemenite de la Marea Roșie și a insulelor din strâmtoarea Bab el-Mandeb, rebelii pro-iranieni și-au consolidat stăpânirea asupra acestei căi strategice care leagă Europa de Asia și își întăresc poziția în viitoarele negocieri cu vecinii lor saudiți. Același lucru este valabil și pentru aliații lor iranieni, pentru care cucerirea strâmtorii reprezintă un nou atu în fața americanilor atunci când negocierile vor fi reluate.

Editor : M.C