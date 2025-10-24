Live TV

O nouă anchetă a fost deschisă împotriva primarului Istanbulului, Ekrem Imamoglu, aflat în închisoare

Data actualizării: Data publicării:
Ekrem Imamoglu sustine un discurs
Ekrem Imamoglu, primarul Istanbulului. Foto: Profimedia
Din articol
Un tribunal turc respinge plângerea care viza destituirea liderului partidului de opoziţie CHP Ozel, în centrul atenției după arestarea primarului din Istanbul

O anchetă pentru spionaj a fost deschisă împotriva primarului Istanbulului, Ekrem Imamoglu, aflat în opoziţie şi încarcerat din martie pentru acuzaţii de corupţie pe care le respinge, a informat vineri agenţia de presă de stat Anadolu, preluată de AFP.

Directorul său de campanie de la alegerile locale din 2019 şi 2024, Necati Özkan, şi redactorul-şef al postului de televiziune de opoziţie Tele1, Merdan Yanardag, sunt, de asemenea, vizaţi de ancheta procuraturii generale din Istanbul, informează News.ro.

Dosarul a început cu arestarea, la începutul lunii iulie, a unui om de afaceri turc acuzat de spionaj în favoarea unor state străine. Potrivit procuraturii din Istanbul, acest om de afaceri şi Necati Özkan ar fi împărtăşit, în timpul campaniei electorale din 2019, date electorale confidenţiale cu serviciile de informaţii străine.

Această nouă anchetă care îl vizează pe Ekrem Imamoglu, considerat cel mai serios rival al preşedintelui Recep Tayyip Erdogan, are loc în contextul în care vineri a început la Ankara şi un proces referitor la acuzaţii de fraudă în cazul congresului Partidului Republican al Poporului (CHP, social-democrat), formaţiunea sa politică.

Susţinătorii CHP, care a câştigat detaşat alegerile locale de anul trecut în detrimentul coaliţiei aflate la putere, acuză guvernul că încearcă să slăbească opoziţia cu ajutorul justiţiei.

Un tribunal turc respinge plângerea care viza destituirea liderului partidului de opoziţie CHP

Un tribunal turc a respins vineri cazul care solicita demiterea liderului principalului partid de opoziţie şi anularea congresului partidului din 2023, o decizie care ameliorează o parte din presiunea asupra rivalilor preşedintelui Tayyip Erdogan după un an de represiuni legale fără precedent, relatează Reuters.

Cazul din Ankara împotriva Partidului Republican al Poporului (CHP) şi a preşedintelui său, Ozgur Ozel, a fost considerat un test al echilibrului precar dintre democraţie şi autocraţie în ţară.

Curtea a decis că procesul, care invoca nereguli în cadrul congresului CHP din 2023, nu mai are niciun temei. Curtea a invocat faptul că partidul l-a reales pe Ozel în funcţia de lider în cadrul unui congres extraordinar luna trecută.

Verdictul a stimulat activele turceşti, care se prăbuşiseră în martie, când o altă instanţă din Istanbul l-a arestat preventiv pe primarul oraşului, Ekrem Imamoglu, candidatul partidului la preşedinţie şi principalul rival politic al lui Erdogan.

Indicele principal al Bursei din Istanbul a crescut cu peste 4% după verdict, iar lira s-a apreciat faţă de dolar.

Ozel, în centrul atenției după arestarea primarului din Istanbul

Ozel, în vârstă de 51 de ani, liderul combativ şi cu voce răguşită al CHP, a câştigat notorietate după arestarea lui Imamoglu, conducând zeci de mari mitinguri antiguvernamentale.

Dacă instanţa ar fi decis să îl destituie pe Ozel, care a fost ales pentru prima dată lider la congresul din 2023, ar fi putut arunca opoziţia într-o şi mai mare confuzie şi lupte interne şi ar fi sporit şansele lui Erdogan de a-şi prelungi domnia de 22 de ani asupra acestei mari ţări membre NATO şi importante economii emergente.

Partidul centrist CHP, care a negat acuzaţiile aduse împotriva sa, se află la egalitate în sondaje cu partidul conservator AKP (Partidul Justiţiei şi Dezvoltării) al lui Erdogan, care are rădăcini islamice.

Următoarele alegeri prezidenţiale sunt programate în 2028, dar ar trebui să aibă loc mai devreme dacă Erdogan intenţionează să candideze din nou, având în vedere că se confruntă cu o limitare a mandatelor şi ar trebui făcută o modificare a Constituţiei

Separat, sute de membri ai CHP şi lideri aleşi, inclusiv Imamoglu, se confruntă cu o serie de acuzaţii legate de corupţie într-o campanie mai amplă şi continuă de represiune, pe care opoziţia o consideră politizată şi antidemocratică. Guvernul lui Erdogan respinge acest lucru, afirmând că sistemul judiciar este independent.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bloc afectat de explozie in rahova
1
Bujduveanu, după raportul preliminar al INSEMEX: „Cine a racordat la utilități imobilul...
emil ganj
2
Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul...
masina
3
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă...
robert negoita
4
Robert Negoiță, despre drumurile asfaltate peste magistrale de gaz: Țevile sunt ale...
contor energie electrica
5
Bogdan Ivan: Avem o strategie de a reduce preţul pe kWh de la 1,55 la cât mai aproape de...
Sârbilor nu le-a venit să creadă! Ce s-a întâmplat la mai puțin de 24 de ore de la apariția imaginilor neverosimile din Belgrad
Digi Sport
Sârbilor nu le-a venit să creadă! Ce s-a întâmplat la mai puțin de 24 de ore de la apariția imaginilor neverosimile din Belgrad
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
gavfvgfe
Pompierul care a salvat fata de 17 ani după explozia din Rahova: „Se...
Russian Navy Holds July Storm Exercise
Nava rusească de război Aleksandr Șabalin a acostat în largul...
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_01_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Măsuri urgente după explozia din Rahova, luate de Primăria Capitalei...
multime
Nicușor Dan a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național. Cum a...
Ultimele știri
Croația reintroduce serviciul militar obligatoriu din 2026. Mii de tineri vor fi chemați anual la instrucție
Explozia din Rahova: Alimentarea cu gaze va fi reluată treptat, de sâmbătă, la consumatorii care îndeplinesc condițiile
Val de cereri pentru revizia la gaze după explozia din Rahova. Ce nereguli au fost găsite. Expert: „O greșeală este foarte întâlnită”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Ekrem Imamoglu
Primarii europeni și balcanici, printre care și Dominic Fritz, au fost împiedicați să-l viziteze în închisoare pe edilul Istanbulului
Dominic Fritz, președintele interimar al USR.
Dominic Fritz, prezent la Istanbul, alături de edili europeni solidari cu primarul arestat politic, Ekrem İmamoğlu
Basaksehir v Universitatea Craiova - UEFA Conference League
Conference League. Universitatea Craiova, rezultat bun la Istanbul, contra Bașakșehir
Turkish President and Leader of Justice and Development (AK) Party Recep Tayyip Erdogan
Erdogan continuă persecuția opoziției în Turcia: 40 de persoane au fost arestate
Negocieri de pace intre rusia si ucraina la Istanbul.
Concluziile negocierilor de pace dintre Rusia și Ucraina, de la Istanbul. Care au fost propunerile și ce au stabilit cele două părți
Partenerii noștri
Pe Roz
O fostă măicuță, după ce a devenit soția unui tânăr care a renunțat la preoție: Să fie clar, nu am avut nimic...
Cancan
Calcul complet | Ce pensie vei avea în 2030, 2035 și în 2040, dacă acum primești 3.000 lei / lună
Fanatik.ro
Ioan Pavel, umilit de stat înainte să moară în accidentul aviatic. Povestea milioanelor blocate de un...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Crainicul ultras de la Dinamo! Bătut de jandarmi, după ce a invadat terenul: „M-au frăgezit! Au dat în mine...
Adevărul
Descoperire șoc. Vaccinul ARNm anti-COVID, arma secretă care combate cancerul
Playtech
Când poți pierde dreptul de proprietate în favoarea vecinului. Cazurile de uzucapiune de 10 sau 20 de ani
Digi FM
Isabel Preysler, declarații despre infidelitățile lui Julio Iglesias: „Ca să-i fac pe plac, am uitat de mine...
Digi Sport
După TREI ani, ”cea mai frumoasă femeie din lume” a apărut! Imaginea a făcut înconjurul planetei FOTO
Pro FM
VIDEO Cum a reacționat Keith Urban când o fană i-a spus că o cheamă Nicole. Solistul e în plin divorț de...
Film Now
Ben Stiller, despre secretul mariajului cu Christine Taylor: „Simțul umorului este cheia relației noastre”...
Adevarul
A fost Elena Ceaușescu mai rea decât soțul ei? Miturile care i-au năruit imaginea idealizată de propaganda...
Newsweek
RECALCULARE Pensionar cu grupe pierde 1.400 lei la pensie. Altul câștigă 1.500 în condiții normale
Digi FM
Schimbarea orei. În doar două momente din an pot fi oprite acele orologiului Big Ben. În aproape 160 de ani...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Ned Stark din Game of Throne, la al cincilea mariaj. Sean Bean nu credea că se va mai însura: "Nu mi se...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...