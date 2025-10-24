O nouă anchetă a fost deschisă împotriva primarului Istanbulului, Ekrem Imamoglu, aflat în închisoare

O anchetă pentru spionaj a fost deschisă împotriva primarului Istanbulului, Ekrem Imamoglu, aflat în opoziţie şi încarcerat din martie pentru acuzaţii de corupţie pe care le respinge, a informat vineri agenţia de presă de stat Anadolu, preluată de AFP.



Directorul său de campanie de la alegerile locale din 2019 şi 2024, Necati Özkan, şi redactorul-şef al postului de televiziune de opoziţie Tele1, Merdan Yanardag, sunt, de asemenea, vizaţi de ancheta procuraturii generale din Istanbul, informează News.ro.

Dosarul a început cu arestarea, la începutul lunii iulie, a unui om de afaceri turc acuzat de spionaj în favoarea unor state străine. Potrivit procuraturii din Istanbul, acest om de afaceri şi Necati Özkan ar fi împărtăşit, în timpul campaniei electorale din 2019, date electorale confidenţiale cu serviciile de informaţii străine.

Această nouă anchetă care îl vizează pe Ekrem Imamoglu, considerat cel mai serios rival al preşedintelui Recep Tayyip Erdogan, are loc în contextul în care vineri a început la Ankara şi un proces referitor la acuzaţii de fraudă în cazul congresului Partidului Republican al Poporului (CHP, social-democrat), formaţiunea sa politică.

Susţinătorii CHP, care a câştigat detaşat alegerile locale de anul trecut în detrimentul coaliţiei aflate la putere, acuză guvernul că încearcă să slăbească opoziţia cu ajutorul justiţiei.

Un tribunal turc respinge plângerea care viza destituirea liderului partidului de opoziţie CHP

Un tribunal turc a respins vineri cazul care solicita demiterea liderului principalului partid de opoziţie şi anularea congresului partidului din 2023, o decizie care ameliorează o parte din presiunea asupra rivalilor preşedintelui Tayyip Erdogan după un an de represiuni legale fără precedent, relatează Reuters.

Cazul din Ankara împotriva Partidului Republican al Poporului (CHP) şi a preşedintelui său, Ozgur Ozel, a fost considerat un test al echilibrului precar dintre democraţie şi autocraţie în ţară.

Curtea a decis că procesul, care invoca nereguli în cadrul congresului CHP din 2023, nu mai are niciun temei. Curtea a invocat faptul că partidul l-a reales pe Ozel în funcţia de lider în cadrul unui congres extraordinar luna trecută.

Verdictul a stimulat activele turceşti, care se prăbuşiseră în martie, când o altă instanţă din Istanbul l-a arestat preventiv pe primarul oraşului, Ekrem Imamoglu, candidatul partidului la preşedinţie şi principalul rival politic al lui Erdogan.

Indicele principal al Bursei din Istanbul a crescut cu peste 4% după verdict, iar lira s-a apreciat faţă de dolar.

Ozel, în centrul atenției după arestarea primarului din Istanbul

Ozel, în vârstă de 51 de ani, liderul combativ şi cu voce răguşită al CHP, a câştigat notorietate după arestarea lui Imamoglu, conducând zeci de mari mitinguri antiguvernamentale.

Dacă instanţa ar fi decis să îl destituie pe Ozel, care a fost ales pentru prima dată lider la congresul din 2023, ar fi putut arunca opoziţia într-o şi mai mare confuzie şi lupte interne şi ar fi sporit şansele lui Erdogan de a-şi prelungi domnia de 22 de ani asupra acestei mari ţări membre NATO şi importante economii emergente.

Partidul centrist CHP, care a negat acuzaţiile aduse împotriva sa, se află la egalitate în sondaje cu partidul conservator AKP (Partidul Justiţiei şi Dezvoltării) al lui Erdogan, care are rădăcini islamice.

Următoarele alegeri prezidenţiale sunt programate în 2028, dar ar trebui să aibă loc mai devreme dacă Erdogan intenţionează să candideze din nou, având în vedere că se confruntă cu o limitare a mandatelor şi ar trebui făcută o modificare a Constituţiei

Separat, sute de membri ai CHP şi lideri aleşi, inclusiv Imamoglu, se confruntă cu o serie de acuzaţii legate de corupţie într-o campanie mai amplă şi continuă de represiune, pe care opoziţia o consideră politizată şi antidemocratică. Guvernul lui Erdogan respinge acest lucru, afirmând că sistemul judiciar este independent.

