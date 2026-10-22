O nouă armă în arsenalul Rusiei. Ucrainenii au dezvăluit detalii despre racheta de croazieră „Filin”

Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a publicat, joi, informații despre o nouă rachetă de croazieră rusească, denumită „Filin”. Pe site-ul instituției a fost publicat și un model 3D al rachetei, alături de o listă a componentelor și echipamentelor electronice utilizate, relatează Kyiv Independent.

Potrivit HUR, Rusia a început să folosească racheta la sfârșitul verii. Agenția ucraineană o descrie drept o continuare a eforturilor Moscovei de a dezvolta „mijloace ieftine de atac aerian cu propulsie cu reacție și lansare de la sol”.

Racheta „Filin” are o lungime de 3,5 metri și o anvergură a aripilor de trei metri. Aceasta poate transporta un focos de 50 sau de 100 de kilograme și poate parcurge până la 1.200 de kilometri, cu o viteză maximă de 800 de kilometri pe oră, potrivit informațiilor publicate de HUR. Racheta poate zbura la altitudini extrem de joase sau la înălțimi de până la șase kilometri.

Unele dintre componentele rachetei par să fie realizate prin imprimare 3D, potrivit serviciului ucrainean de informații militare. Sistemele electronice de la bord sunt similare celor folosite la alte rachete rusești, însă includ o proporție mai mare de componente fabricate în China. HUR a identificat, de asemenea, 35 de componente produse în SUA.

Echipamentele de la bordul rachetei sunt fabricate de compania rusă PLAZ LLC, care participă și la producția dronei Harpiya, potrivit HUR. Motorul R500 este produs de o altă companie rusească, Reynolds LLC.

Rusia utilizează rachete de croazieră și rachete balistice în atacurile asupra Ucrainei, vizând tot mai frecvent și infrastructura energetică a țării. În noaptea de miercuri spre joi, rachete balistice rusești și muniții cu dispersie au lovit infrastructura de transport și cea medicală din Kiev. Atacurile s-au desfășurat în mai multe valuri, iar cel puțin o persoană a fost ucisă și alte 24 au fost rănite.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat atacurile și a ironizat declarațiile Rusiei privind eforturile de pace. „Trei valuri de atacuri balistice au fost lansate asupra Kievului, începând de aseară, de către «umaniștii» ruși”, a scris acesta.

Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, armata rusă a lansat în cursul nopții un atac combinat de amploare, folosind rachete Iskander-M, S-400, Zircon și Onyx, precum și 210 drone de diferite tipuri. Dintre acestea, 110 erau drone cu propulsie cu reacție. Zelenski a declarat că Rusia a lansat 21 de rachete.

Editor : C.S.