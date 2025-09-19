Live TV

O nouă bază de lansare a dronelor rusești, suficient de aproape pentru ca Geran-2 să poată ajunge în estul Poloniei și țări NATO

Nou complex în Briansk „Zid de drone”

O nouă bază de lansare a dronelor rusești se află la o distanță de atac de Polonia, afirmă un analist în domeniul apărării. Analistul, care utilizează surse deschise, a identificat noua bază de lansare a dronelor rusești la doar 35 de kilometri de granița dintre Ucraina și Rusia, suficient de aproape pentru ca dronele Geran-2 să poată ajunge în estul Poloniei și în alte țări NATO, informează TVPWorld.

Descoperirea survine pe fondul unei creșteri accentuate a atacurilor cu drone asupra Ucrainei și a unei încălcări fără precedent a teritoriului polonez de până la 20 de drone rusești.

Nou complex în Briansk

Potrivit analistului de informații open-source Brady Africk, forțele ruse au construit un nou complex de lansare și depozitare pentru drone de atac de tip Shahed în provincia Briansk, din vestul Rusiei.

El a identificat locul folosind imagini satelitare, care au scos la iveală o infrastructură compatibilă cu operațiunile dronelor Geran-2.

Africk a distribuit o imagine satelitară pe X care arată două rânduri de șine utilizate pentru lansarea dronelor și facilități de depozitare adiacente, detalii asociate de obicei cu infrastructura de lansare fixă, mai degrabă decât cu lansările improvizate pe teren.

În plus față de locul recent descoperit în provincia Briansk, Rusia continuă să-și extindă rețeaua de lansare a dronelor, semnalând un efort mai amplu de a-și spori capacitățile de atac în întreaga regiune.

Locurile suplimentare de lansare a dronelor permit Rusiei să efectueze atacuri coordonate în masă care pot copleși apărarea aeriană ucraineană. În ultimii trei ani, Rusia a crescut constant amploarea acestor atacuri, ajungând la 800 de drone într-o singură noapte.

„Zid de drone”

Grupul de reflecție din SUA, Institutul pentru Studiul Războiului, a avertizat într-o analiză din iulie că, dacă creșterea actuală a utilizării nocturne a dronelor rusești continuă, Rusia ar putea lovi Ucraina cu până la 2.000 de drone într-o singură noapte până în noiembrie 2025.

UE răspunde la amenințarea crescândă cu o inițiativă numită „zidul de drone” – un efort comun de a construi o rețea de sisteme de supraveghere și apărare de-a lungul frontierelor sale estice pentru a detecta și opri dronele ostile înainte ca acestea să intre în spațiul aerian european.

„Trebuie să investim în supravegherea spațială în timp real, astfel încât nicio mișcare a forțelor să nu rămână neobservată. Trebuie să ascultăm apelul prietenilor noștri baltici și să construim un zid de drone”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe 10 septembrie, la o zi după ce Rusia a încălcat teritoriul polonez cu mai multe drone.

Joi, comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, a anunțat planuri de a convoca săptămâna viitoare discuții cu miniștrii Apărării privind crearea unui „zid de drone”.

