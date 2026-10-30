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Foto O nouă descoperire importantă în Pompei: Ce conținea dulapul unei femei din orașul antic

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Un dulap descoperit la Pompeii oferă informaţii despre traiul de zi cu zi în oraşul antic. Foto: Parcul Arheologic Pompei
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Din articol
Parfum, bani şi şoareci

O nouă descoperire importantă în Pompei. Arheologii au descoperit dulapul femei unei în care se aflau o pensetă, o spatulă pentru amestecat culorile fardurilor, o sticluță de parfum și un vas pentru arderea esențelor care umpleau casa de miros plăcut, anunță Parcul Arheologic Pompei.

Dulapul descoperit la Pompei, în care se aflau, printre altele, accesorii de machiaj, monede, oale de gătit şi talismane pentru copii, oferă o imagine a vieţii de zi cu zi a rezidenţilor înainte ca oraşul antic să fi fost distrus de erupţia Vezuviului, informează Reuters.

Odinioară înfloritor, oraşul Pompei, situat în apropierea Napoli, a fost îngropat de o erupţie vulcanică în anul 79 d. Hr.

Arheologii au reconstituit dulapul din lemn după urmele descoperite într-o locuinţă de pe Via dell'Abbondanza, una dintre cele mai aglomerate străzi din Pompeiul antic, a precizat situl arheologic într-un comunicat.

„Nu putem reconstrui cu certitudine identitatea persoanelor care au locuit în acea casă, dar aceste fragmente ne aduc mai aproape de viaţa lor zilnică”, a spus directorul sitului, Gabriel Zuchtriegel.

Printre obiectele păstrate în dulap se afla un colier alcătuit din cel puţin 24 de mici obiecte realizate din os, pasta de sticlă, teracotă şi cristal de stâncă, inclusiv reprezentări ale zeilor Bes şi Mercur, dar şi reprezentări miniaturale ale unor palme, picioare, conuri de pin şi ciorchini de struguri.

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Astfel de coliere, denumite „crepundia”, erau oferite în mod tradiţional copiilor romani ca amulete protectoare; de asemenea, zgomotul lor îi ajuta pe adulţi să-l localizeze pe copii.

Uneori erau păstrate până la vârsta adultă ca nişte amintiri din copilărie.

Parfum, bani şi şoareci

Alte descoperiri oferă detalii mai prozaice despre viaţa de zi cu zi în Pompeii.

Au mai fost scoase la iveală o pensetă, o sticlă mică de parfum sau de unguent, precum şi un arzător pentru tămâie, alături de vase din bronz, sticlă şi ceramică, dar şi de oale pentru gătit. Nişte greutăţi din plumb găsite într-o cutie din lemn sugerează că unul dintre locuitorii casei se ocupa cu comerţul, scrie Agerpres.

Un mic recipient împletit conţinea 38 de monede din bronz.

Faptul că au fost lăsate în urmă bani şi obiecte cu valoare sentimentală sugerează că proprietarii nu au avut timp să le recupereze după erupţia Vezuviului.

„Pompeii nu este doar un loc unde se află opere de artă valoroase. Ci este şi un loc unde cele mai obişnuite obiecte redau dimensiunea umană a trecutului”, a spus Zuchtriegel.

„Valoarea acestei descoperiri constă în posibilitatea de a interpreta laolaltă diferite urme de viaţă: obiceiuri personale, muncă şi amintiri”.

Casa, situată într-o zonă centrală din Pompeii, este asociată cu un bărbat pe nume Cornelius Maximus, potrivit unor inscripţii descoperite. Faţada clădirii a fost excavată în 1912, însă abia acum arheologii au investigat o parte din camerele din interior, ca parte dintr-un proiect mai amplu de restaurare.

Săpăturile au furnizat de asemenea dovezi că unele probleme de locuire urbană s-au schimbat surprinzător de puţin în ultimele două milenii, arheologii descoperind fragmente din scheletele a doi pui de şoareci în interiorul unei amfore păstrate într-un spaţiu de depozitare înălţat.

Editor : A.P.

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