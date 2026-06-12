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„O nouă paradigmă”: Inteligența artificială ar putea schimba radical desfășurarea războaielor, spune un oficial ucrainean

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un soldat rus se pregătește să lanseze o dronă quadcopter în Ucraina
Foto: Profimedia Images
Din articol
„Lanț al uciderii” Cursă tehnologică

Războiul din Ucraina și din alte regiuni ar putea trece printr-o schimbare de paradigmă în următorii ani, pe măsură ce inteligența artificială este integrată în sistemele de armament și accelerează procesul de luare a deciziilor pe câmpul de luptă, a declarat un oficial militar ucrainean de rang înalt, relatează Reuters. 

Ucraina, aflată în al cincilea an de război după invazia la scară largă a Rusiei, folosește deja inteligența artificială într-o gamă largă de aplicații militare – de la operarea dronelor până la planificarea misiunilor și analiza datelor privind atacurile cu rachete rusești.

„Inteligența artificială va forma o nouă paradigmă a războiului. De fapt, acest lucru se întâmplă deja”, a declarat Danilo Țvok, șeful centrului de cercetare în AI din cadrul Ministerului ucrainean al Apărării, potrivit sursei citate.

El a prezis că sistemele bazate pe inteligență artificială vor fi în curând integrate într-o rețea unică de coordonare a câmpului de luptă, ceea ce ar putea duce, în următorii trei până la cinci ani, la un „război al sistemelor de operare” cu Rusia, dacă războiul continuă.

„Sistemul care deține mai multe date, le înțelege mai bine și poate propune soluții va avea avantajul în fața celuilalt”, a spus el.

Centrul a fost înființat în martie, în contextul în care ministrul ucrainean al transformării digitale, Mihailo Fedorov, încearcă să plaseze inteligența artificială și deciziile bazate pe date în centrul sistemului de apărare al Ucrainei.

„Lanț al uciderii”

Dronele, operate încă în mare parte de piloți umani, au schimbat deja radical modul de desfășurare a războiului.

Atât forțele ucrainene, cât și cele ruse lansează zilnic mii de drone. Kievul încearcă, de asemenea, să compenseze lipsa de personal de pe front prin utilizarea roboților tereștri.

Capacitatea dronelor de a supraveghea constant câmpul de luptă și de a lovi cu precizie a accelerat așa-numitul „lanț al uciderii” – procesul de planificare și executare a unui atac. Integrarea inteligenței artificiale ar putea accelera și mai mult acest proces, a explicat Țvok.

Ucraina, cu aproximativ un milion de militari, utilizează deja instrumente bazate pe inteligență artificială în sistemele sale de comandă.

Potrivit lui Țvok, obiectivul este crearea unui sistem unic de operare care să poată recomanda decizii tactice și strategice, de la unitățile de pe front până la comandamentul militar.

Acest sistem ar permite analiza mult mai rapidă a datelor de pe linia frontului, care se întinde pe aproximativ 1.200 de kilometri, și transmiterea de recomandări către comandanții umani.

„Scopul este să unim armele și sistemele de date într-un singur organism viu, care să acționeze coordonat”, a spus el.

Cursă tehnologică

Această cursă tehnologică, declanșată de cel mai mare război din Europa de după Al Doilea Război Mondial, a atras interesul companiilor internaționale de AI, interesate de date reale de pe câmpul de luptă pentru antrenarea modelelor lor.

Unele companii, precum firma americană Palantir, au furnizat deja sisteme Ucrainei. Kievul a creat și proiectul Brave1 Dataroom, prin care partajează date de pe front cu aliații pentru dezvoltarea și testarea tehnologiilor.

„Acesta este locul unde poți vedea dacă sistemul tău funcționează”, a spus Țvok.

Și Rusia își dezvoltă propriile capabilități în domeniul inteligenței artificiale. Un comandant ucrainean al apărării aeriene a declarat anterior că este îngrijorat de utilizarea tot mai intensă a AI de către Moscova în planificarea atacurilor cu drone și rachete, ceea ce reduce semnificativ timpul de pregătire al loviturilor.

„Întrebarea este cât de repede ne dezvoltăm propriile soluții și cât de eficient le aplicăm pe câmpul de luptă”, a spus Țvok.

Ucraina păstrează principiul ca deciziile de luptă să fie validate de oameni, nu complet automatizate, însă oficialul a precizat că sistemele AI ar putea ajunge să depășească viteza de reacție umană, ceea ce ar putea încetini procesul decizional dacă nu sunt integrate eficient.

„Atunci apare întrebarea: cum ținem pasul cu deciziile propuse de sistemele autonome?”, a conchis el.

Editor : C.S.

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