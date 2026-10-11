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O nouă țară europeană pregătește restricții pentru rețelele sociale. Copiii sub 15 ani, în centrul proiectului

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retele sociale
Imagini cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
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Grecia vrea să limiteze accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale, printr-un proiect de lege care urmează să fie examinat marți de o comisie parlamentară. Măsura face parte din eforturile autorităților de a consolida protecția minorilor în mediul online, potrivit News.ro, care citează ekathimerini.com.

Proiectul de lege a fost depus vineri seară în Parlament de ministrul de stat Akis Skertsos și urmărește să restricţioneze accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale. Măsura ar fi una de prevenție pentru protejarea sănătăţii, siguranţei şi dezvoltării lor sociale.

Consiliul Național pentru Radio și Televiziune din Grecia (ESR) și Autoritatea Elenă pentru Protecția Datelor (DPA) se vva ocupa de supravegherea aplicării măsurilor, potrivit proiectului de lege.

În expunerea de motive, Guvernul avertizează că utilizarea rețelelor sociale de la vârste fragede poate favoriza apariția unor comportamente problematice sau a dependenței. Documentul subliniază că algoritmii platformelor sunt concepuți pentru a-i menține pe utilizatori cât mai mult timp online, prin recomandări personalizate și fluxuri continue de conținut.

Restricţia de vârstă propusă ar putea fi pusă în aplicare prin intermediul instrumentelor digitale de verificare a vârstei existente în Grecia, inclusiv aplicaţiile Gov.gr Wallet şi KidsWallet.

Măsurile ar urma să îi vizeze în principal pe copiii sub 15 ani şi pe părinţii sau tutorii acestora, precum şi pe furnizorii de platforme de socializare şi autorităţile naţionale responsabile de monitorizarea respectării legislaţiei.

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Editor : A.P.

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