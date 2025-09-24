O nouă tentativă de sabotaj aviatic a Rusiei. A fost bruiat un avion militar ce transporta un ministru al Apărării din NATO

O nouă tentativă de sabotaj venită din partea Rusiei a vizat un avion militar spaniol. Aeronava, care îl transporta pe ministrul Apărării din Spania, a întâmpinat probleme în timp ce survola enclava Kaliningrad.

Ministrul apărării, Margarita Robles, se îndrepta către baza militară aeriană Šiauliai din Lituania, într-un avion militar A330 care aparține Armatei Spaniei.

Deasupra zonei Kaliningrad, care este enclavă a teritoriului rusesc, GPS-ul nu a mai funcționat pentru scurt timp.

Totul a fost remediat de urgență, piloții au primit semnal și indicații de la un alt satelit militar. A aterizat până la urmă avionul fără probleme.

Pilotul acestui avion a spus că este obișnuit acest fapt, adică deasupra zonei Kaliningrad să fie bruiat semnalul GPS atât pentru avioane militare, cât și pentru avioane civile.

Ministrul spaniol al Apărării a avut o declarație legată de incident și a spus că după ceea ce s-a întâmplat cu Ursula Von der Leyen, atunci când a zburat peste Bulgaria, există un nou protocol de siguranță. Aceasta ar implica activarea unui semnal de urgență de la un satelit militar.

Margarita Robles s-a deplasat în Lituania și se întâlnește cu omologul ei. Oficialul spaniol va inspecta și baza militară Šiauliai, unde sunt 150 de militari spanioli și 8 avioane de vânătoare Eurofighter.

Editor : A.C.