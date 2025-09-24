O nouă tentativă de sabotaj aviatic a Rusiei. A fost bruiat un avion militar ce transporta un ministru al Apărării din NATO
Data publicării:
O nouă tentativă de sabotaj venită din partea Rusiei a vizat un avion militar spaniol. Aeronava, care îl transporta pe ministrul Apărării din Spania, a întâmpinat probleme în timp ce survola enclava Kaliningrad.
Ministrul spaniol al Apărării a avut o declarație legată de incident și a spus că după ceea ce s-a întâmplat cu Ursula Von der Leyen, atunci când a zburat peste Bulgaria, există un nou protocol de siguranță. Aceasta ar implica activarea unui semnal de urgență de la un satelit militar.
Margarita Robles s-a deplasat în Lituania și se întâlnește cu omologul ei. Oficialul spaniol va inspecta și baza militară Šiauliai, unde sunt 150 de militari spanioli și 8 avioane de vânătoare Eurofighter.