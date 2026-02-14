O operațiune militară a SUA în Iran ar putea dura săptămâni. Detalii dezvăluite de oficiali americani

Armata americană se pregăteşte pentru posibile operaţiuni prelungite, care ar putea dura câteva săptămâni, împotriva Iranului, în cazul în care preşedintele Donald Trump va da ordinul de a lansa un atac, au declarat pentru Reuters doi responsabili americani.

Aceste declaraţii, făcute sub protecţia anonimatului, subliniază miza importantă a eforturilor diplomatice care se desfăşoară în prezent între Statele Unite şi Iran.

Diplomaţi americani şi iranieni s-au deplasat săptămâna trecută în Oman pentru discuţii pe tema programului nuclear iranian, într-un context de consolidare a prezenţei navale americane în apropierea Iranului.

Potrivit unuia dintre responsabili, în cadrul unei operaţiuni de lungă durată, armata americană ar putea lovi instalaţiile statului iranian şi cele de securitate, nu doar infrastructurile nucleare.

Experţii estimează că riscurile pe care o astfel de operaţiune le-ar prezenta pentru soldaţii americani ar fi foarte mari.

Posibilele lovituri iraniene ca răspuns la o operaţiune americană sporesc, de asemenea, riscul unui conflict regional.

Acelaşi responsabil a declarat că Statele Unite se aşteaptă ca Iranul să riposteze, ceea ce ar duce la lovituri de represalii pentru o anumită perioadă de timp.

Nici Casa Albă, nici Pentagonul nu au răspuns la întrebări privind riscurile de represalii sau de conflict regional.

Doi oficiali americani au declarat vineri pentru Reuters că Statele Unite au decis să trimită un al doilea portavion în Orientul Mijlociu.

„Preşedintele Trump analizează toate opţiunile disponibile în ceea ce priveşte Iranul”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, în răspunsul la o solicitare de comentarii cu privire la pregătirile pentru o posibilă operaţiune prelungită a armatei americane.

„El ia în considerare diverse puncte de vedere cu privire la orice chestiune, dar ia decizia finală pe baza a ceea ce este mai bine pentru ţara noastră şi pentru securitatea naţională”, a spus ea.

Iranul s-a declarat luni dispus să „dilueze” uraniul său puternic îmbogăţit în schimbul ridicării sancţiunilor financiare impuse împotriva sa.

