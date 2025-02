O ostatică israeliană critică modul în care a fost folosită eliberarea ei de către Hamas. „M-am confruntat cu această realitate dură"

Ostatica israeliană Arbel Yehud, eliberată pe 30 ianuarie de Hamas ca parte a acordului de încetare a focului în Fâşia Gaza, a mărturisit că s-a confruntat cu o „realitate cruntă" când, la părăsirea enclavei palestiniene, a descoperit că ostaticii au devenit o „chestiune politică" şi o problemă de diviziune în Israel.



„Într-o lună am învăţat arabă şi i-am auzit pe răpitorii mei bucurându-se de diviziunea dintre oamenii noştri pentru eliberarea ostaticilor. Am crezut că foloseau terorismul psihologic când transformau problema ostaticilor într-una politică. Nu mi-a venit să cred când m-am întors acasă şi m-am confruntat cu această realitate dură", a denunţat tânăra de 29 de ani într-o scrisoare citită de tatăl ei luni în Knesset (parlamentul israelian), informează luni EFE, potrivit Agerpres.



În această scrisoare, Arbel insistă că, în pofida captivităţii sale, s-a întors în Israel cu misiunea de a-l salva pe partenerul său Ariel, pe fratele acestuia, David, şi pe ostaticii rămaşi, în timp ce îşi începe propriul proces de recuperare.



Pe 7 octombrie 2023, când militanţi din Fâşia Gaza conduşi de Hamas au lansat atacul care a ucis 1.200 de persoane pe teritoriul israelian, atât Arbel Yehud, cât şi partenerul său, Ariel Cunio, şi fratele acestuia, David, se aflau în kibuţul Nir Oz şi au devenit parte dintre cei 251 de ostatici răpiţi.



Yehud explică în scrisoare că a fost separată de Ariel la trei ore după răpire, iar de atunci şi-a petrecut 482 de zile din captivitate fără să vadă sau să audă de niciun alt israelian, până când în aceeaşi zi a eliberării sale s-a întâlnit cu Gadi Moses, un israelian în vârstă de 80 de ani, eliberat împreună cu ea.



„Vă puteţi imagina unele dintre ororile pe care le-am îndurat în captivitate, la care aţi asistat cu toţii în ziua eliberării mele", a adăugat ea, referindu-se la haosul care a izbucnit când Hamas i-a predat pe Yehud, Moise şi cinci ostatici thailandezi Crucii Roşii. Mii de locuitori din Fâşia Gaza s-au adunat în acea joi în piaţa din Khan Yunis (sud) unde au fost eliberaţi, atacând luptătorii care încercau să controleze mulţimea şi blocând, de asemenea, trecerea ambulanţelor.



„Nu speriaţi oamenii cu întrebări legate de preţ, în schimb, speriaţi-vă pe voi, poate că asta vă va face să protejaţi mai bine pe viitor cetăţenii ţării", a citit tatăl lui Yehud în faţa Comisiei pentru afaceri externe şi apărare a Parlamentului Israelului.



Israelul trebuia să negocieze cu Hamas de lunea trecută, aşa cum prevede acordul, a doua fază a încetării focului, în care urmează să fie eliberaţi alţi ostatici, bărbaţi cu vârste cuprinse între 19 şi 50 de ani, în principal, printre care se numără partenerul lui Arbel şi fratele acestuia.



În Israel, însă, extrema dreaptă respinge acordul de încetare a focului şi speră că acesta nu va continua după încheierea primei faze, ea criticând deja eliberarea prizonierilor palestinieni în schimbul ostaticilor, care are loc în fiecare săptămână.



Prima fază are în vedere eliberarea a 33 din cele 94 de persoane răpite pe 7 octombrie care au mai rămas în Fâşia Gaza în schimbul a peste 1.900 de prizonieri palestinieni.

