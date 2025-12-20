Securitatea a devenit o preocupare zilnică în Finlanda, de la invazia Rusiei în Ucraina. Țara are o graniță de 1.300 de kilometri cu Rusia și a aderat la NATO în 2023. Pe măsură ce tensiunile cresc, Finlanda nu numai că își consolidează armata, dar își pregătește și populația civilă. În întreaga țară, cetățenii, mulți dintre ei femei, sunt instruiți pentru situații de criză, de la pene de curent până la apărare civilă.

Ce faci când se întrerupe curentul electric? Aceste femei sunt aici pentru a afla răspunsul. În loc să-și petreacă weekendul cu prietenii sau familia, au venit într-o cazarmă a armatei finlandeze, pentru a învăța despre inginerie electrică și generatoare de curent de urgență. Cursul este dedicat exclusiv femeilor. Printre ele: Taija Lassila din Helsinki.

„Dacă are loc o pană majoră de curent, vreau să știu ce pot face. Nu am nicio experiență militară. Vreau să fiu pregătită. Sunt foarte îngrijorată de situația globală actuală”, spune ea.

Antrenamente de supraviețuire, apărare civilă și națională. Finlanda oferă o gamă largă de cursuri pentru femeile civile. Instruirea este concepută pentru a le învăța pe femei ca Taija cum să ajute în situații de criză și de urgență.

„Cred că acest lucru ține de istoria și de experiențele noastre din Al Doilea Război Mondial. Noi, finlandezii, suntem într-un fel artiști ai supraviețuirii. Suntem foarte conectați cu natura. În țara noastră există adesea distanțe foarte mari între orașe. De aceea, vrem întotdeauna să fim capabili să ne descurcăm singuri”, spune instructorul Riika Itäranta.

Să fii pregătit pentru orice s-ar putea întâmpla. În Finlanda, acesta este un mod de viață. Granița cu Rusia e lungă: peste 1.300 de kilometri. Aproximativ distanța de la Paris la Varșovia și doar câteva porțiuni sunt prevăzute cu garduri.

Mișcările Rusiei, monitorizate din satelit

Emil Kastehelmi urmărește ce se întâmplă de cealaltă parte a gardului, analizând imagini din satelit. Supravegherea a arătat că în prezent, Rusia se înarmează de-a lungul graniței.

„Vedem că Rusia își modernizează vechile baze de-a lungul graniței. Își schimbă structurile din armată și din forțele aeriene. Își mărește permanent efectivele de trupe. Presupunem că Rusia va continua să-și extindă infrastructura și bazele militare”, spune Emil Kastehelmi, monitor imagini satelit.

Emil a fondat împreună cu prietenii lui o companie care evaluează informații disponibile public, precum geo-date și imagini din satelit, pentru clienții săi. El crede că Rusia intenționează să folosească bazele modernizate pentru a antrena soldați pentru războiul din Ucraina. Nu consideră, însă, că această activitate reprezintă o amenințare directă pentru Finlanda. Și totuși...

„Sunt îngrijorat, cu siguranță. Avem chiar lângă noi un stat inamic ce se înarmează masiv. Un atac iminent, un război tradițional - nu cred că este o posibilitate. Dar trebuie să urmărim situația foarte atent”, spune acesta.

De la invadarea Ucrainei, Finlanda și-a realiniat politica de securitate. Țara a aderat la NATO în urmă cu doi ani. În luna mai, forțele armate finlandeze s-au antrenat alături de soldați din Germania, Estonia, Lituania și Marea Britanie. E unul dintre motivele pentru care ministrul Apărării este în continuare calm.

„Finlanda este în siguranță. Știm foarte bine că, și după războiul din Ucraina, Rusia își va consolida capacitățile militare pe termen lung. Rămâne un vecin agresiv și periculos pentru întreaga Europă. De aceea ne întărim apărarea și menținem un contact strâns cu aliații noștri din NATO”, susține Antti Häkkänen, ministrul finlandez al Apărării.

„O pace fierbinte în Europa”

Între timp, tensiunile cresc, mai ales în regiunea Mării Baltice. Au fost mai multe anunțuri despre bombardiere rusești care au violat spațiul aerian.

La sfârșitul lunii mai, armata rusă a publicat imagini ale acestui exercițiu din Marea Baltică, la care au participat trei mii de soldați și 20 de nave de război. Unii analiști de securitate finlandezi spun deja că reprezintă o amenințare pentru întreaga Europă.



„Per ansamblu, situația de securitate din Europa poate fi descrisă drept o <<pace fierbinte>>. Rusia încearcă în mod activ să influențeze și să divizeze țările occidentale. Manevre de sabotaj au loc în mod repetat în Marea Baltică, ceea ce arată cât de tensionată este situația”, afirmă Joel Linnainmäki, analist de securitate la Finnish Institute of International Affairs.

Înapoi la cazarmă, un instructor le arată femeilor cum să folosească un tester de tensiune. Taija Lassila crede că a meritat să-și petreacă ziua aici.

„A fost interesant. Un generator de urgență nu e atât de complicat pe cât credeam”, a spus ea.

Taija Lassila vrea să urmeze și alte cursuri. Pentru că, spune ea, nu există semne că tensiunile vor dispărea prea curând.

