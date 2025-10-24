O parte din colecția de bijuterii de la Luvru, care nu au fost furate, a fost transferată la Banca Franței

La cinci zile după jaful de la Muzeul Luvru, o parte din colecția de bijuterii care nu au fost furate și care se numără printre cele mai valoroase din Luvru, a fost transferată vineri dimineață la Banca Franței, sub escortă polițienească strictă, a aflat BFMTV de la o sursă apropiată anchetei, confirmând o informație difuzată de RTL.

Decizia a fost luată, la puțin mai puțin de o săptămână după spargerea muzeului, pentru a proteja această colecție sub o securitate sporită, fără a se ști când vor putea fi expuse din nou în muzeu.

Procurorul din Paris păstrează „speranța”

În ceea ce privește ancheta, procurorul din Paris, Laure Beccuau, și-a împărtășit joi „optimismul” față de Ouest-France, precizând că „peste 150 de probe de ADN, amprente digitale și alte probe au fost prelevate” de la locul furtului. „Rezultatele din următoarele zile” ar putea deschide „piste, în special dacă autorii erau cunoscuți”, a adăugat ea.

Vor permite aceste elemente recuperarea prăzii estimate la 88 de milioane de euro? Pentru Laure Beccuau, „rezonanța mediatică” a „acestui jaf organizat” lasă „o mică speranță că autorii nu vor îndrăzni să se deplaseze prea mult cu bijuteriile”. Acești infractori sunt încă în libertate, la cinci zile după jaf. Dar au reușit oare lovitura perfectă?

Pentru un agent de securitate al muzeului parizian, planul lor a fost „subțire”. „Pentru că nu ar fi lăsat niciodată astfel de dovezi”, argumentează el la BFMTV, referindu-se la coroana împărătesei Eugénie, găsită de anchetatori după ce a fost abandonată de hoți.

În total, au fost furate opt obiecte. Este vorba, în special, de un colier și un cercel din colecția Marie-Louise, precum și un colier, o pereche de cercei și o diademă din colecțiile Marie-Amélie și Hortense. Potrivit justiției, „două broșe, dintre care una numită relicvar, un nod de corset și o diademă din colecția împărătesei Eugénie” au fost, de asemenea, furate.

În fața Senatului, miercuri, directoarea Muzeului Luvru, Laurence des Cars, a recunoscut că muzeul „nu a identificat suficient de devreme sosirea hoților”. „Slăbiciunile sistemului nostru de protecție perimetrală sunt cunoscute și identificate”, a recunoscut ea în fața senatorilor, menționând „un sistem video precar” și „o problemă importantă cu posturile de securitate”.

Editor : Marina Constantinoiu