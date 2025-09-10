O pictură murală realizată de Banksy pe o clădire a justiției britanice a fost îndepărtată după ce a stârnit controverse

O pictură murală realizată de artistul stradal Banksy este a fost îndepărtată de pe peretele unei clădiri a tribunalului din Londra.

Pictura murală a apărut luni pe un perete exterior al clădirii Queen's Building, din complexul Royal Courts of Justice, transmite BBC.

Imaginea înfățișa un protestatar întins pe jos, ținând în mână o pancartă pătată cu sânge, în timp ce un judecător, purtând perucă și robă, se apleacă asupra lui, ținând în mână un ciocan de judecător.

Opera a fost acoperită în mai multe rânduri de când a fost descoperită și păzită de personalul de securitate, iar HM Courts & Tribunals Service a confirmat că va fi îndepărtată, deoarece clădirea este monument istoric și, prin urmare, protejată legal.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Banksy a confirmat că el este autorul operei printr-o postare pe Instagram, în care a arătat graffitiul înainte de a fi acoperit.

Unii au interpretat acest gest ca un comentariu la arestarea a sute de persoane pentru că au susținut Palestine Action, ținând pancarte la proteste.

Palestine Action a fost interzisă de guvern ca grup terorist în iulie, după ce activiștii au avariat avioane ale RAF.

Opera de artă apare la câteva săptămâni după ce Lady Chief Justice, cea mai înaltă instanță din Anglia și Țara Galilor, și-a exprimat din nou îngrijorarea cu privire la siguranța judecătorilor, care, potrivit acesteia, au fost supuși „abuzurilor senzaționaliste și inexacte din ce în ce mai frecvente și din ce în ce mai inacceptabile”.

Pictura murală a fost raportată ca fiind o infracțiune de distrugere, Poliția Metropolitană declarând că ancheta este în curs.

Serviciul judiciar a confirmat că are obligația legală de a menține caracterul clădirii, deoarece aceasta este clasificată ca monument istoric.

Graffiti-urile realizate de Banksy sunt adesea critice la adresa politicilor guvernamentale, a războiului și a capitalismului. Vara trecută, artistul a lansat în capitala Marii Britanii o campanie cu tematică animalieră, alcătuită din nouă lucrări, care s-a încheiat cu apariția unei lucrări cu o gorilă ce elibera un leu de mare și păsări la intrarea în Grădina Zoologică din Londra.

Alte lucrări notabile au inclus piranha înotând pe o boxă a poliției din City of London și un lup urlând pictat pe o antenă satelit, care a fost demontată de pe acoperișul unui magazin din Peckham, sudul Londrei, la mai puțin de o oră după ce fusese dezvăluită.

Editor : A.R.