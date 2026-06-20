O piramidă antică din Mexic, veche de peste 1.000 de ani, s-a prăbușit într-un morman de moloz: „Un semn rău”

O piramidă antică din Mexic, veche de peste 1.000 de ani, s-a prăbușit în urma fenomenelor meteo extreme care au afectat regiunea, transformând o parte a monumentului într-un morman de moloz. Evenimentul, petrecut în statul Michoacan, readuce în atenție impactul tot mai puternic al schimbărilor climatice asupra siturilor de patrimoniu istoric, informează Science Alert.

Piramida era odinioară unul dintre cele mai bine conservate monumente ale civilizației Regatului Michoacán. Situl arheologic mai include o altă piramidă, un turn și mai multe morminte.

Zona a fost locuită pentru prima dată în urmă cu 1.100 de ani de grupuri indigene vorbitoare de nahuatl. Ulterior, a devenit centrul de putere al poporului P’urhépecha, singurul imperiu pe care aztecii nu au reușit să îl cucerească.

Doar una dintre piramidele sitului a fost afectată, însă reprezentanții Institutului Național de Antropologie și Istorie din Mexic (INAH) au transmis că cel puțin șase dintre „corpurile în trepte” sunt deteriorate, inclusiv peretele exterior și zidul de susținere.

Autoritățile au pus prăbușirea pe seama vremii extreme din perioada anterioară incidentului.

„Temperaturile ridicate înregistrate anterior în zonă și seceta consecventă au provocat fisuri care au favorizat infiltrarea apei în interiorul construcției prehispanice”, a transmis INAH într-un comunicat.

De acolo, prăbușirea a devenit aproape inevitabilă. Autoritățile se concentrează acum pe repararea structurii, „în favoarea patrimoniului cultural al mexicanilor”.

Evenimentele meteorologice extreme și creșterea nivelului mărilor, determinate de schimbările climatice cauzate de om, devin o problemă serioasă pentru situri importante ale culturilor antice.

Recent, arheologii au descoperit că picturile rupestre din Oceania se deteriorează pe fondul accelerării schimbărilor climatice.

De asemenea, un studiu realizat anul trecut asupra materialelor de patrimoniu cultural din Europa și Mexic a arătat că, atunci când precipitațiile cresc semnificativ, aceste construcții sunt expuse riscului de deteriorare.

Potrivit lui Tariakuiri Alvarez, membru al comunității P’urhépecha, strămoșii săi ar fi interpretat prăbușirea piramidei de la Ihuatzio ca pe un „semn rău”.

Într-o postare pe Facebook, Alvarez a spus că înainte de sosirea cuceritorilor străini în Mexic s-a mai întâmplat ceva similar, iar acesta era considerat un semn că zeii erau „nemulțumiți”.

Cu doar câteva zile înainte de prăbușirea piramidei din Mexic, celebrul arc natural „Double Arch” din Utah s-a prăbușit, probabil din cauza variațiilor nivelului apei și a eroziunii.

Editor : Ș.A.