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O prăjitură germană oferită papei Leon, prea fragilă pentru transportul cu avionul, a fost dusă la Roma cu o maşină oficială

Data publicării:
Rome, Italy. 23rd Sep, 2026. Italy, Rome, Vatican, September 23, 2026: Pope Leo XIV receives His Excellency Mr. Michael Kretschmer, Minister-President of the State of Saxony, in a private audience at the Vatican. Photograph by VATICAN MEDIA/Catholic Press
O prăjitură germană oferită papei Leon, prea fragilă pentru transportul cu avionul, a fost dusă la Roma cu o maşină oficială. Foto: Profimedia
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O prăjitură tradiţională cu fructe de Crăciun (stollen), preparată în regiunea Erzgebirge din estul Germaniei şi destinată să-i fie oferită în dar papei Leon al XIV-lea, a fost transportată până la Roma într-un vehicul oficial, au anunţat marţi autorităţile din Dresda, capitala Saxoniei, potrivit DPA și Agerpres.

Prăjitura, care cântăreşte circa patru kilograme, a fost considerată prea fragilă pentru a fi transportată cu avionul, a spus cancelaria landului Saxonia.

Prim-ministrul Saxoniei, Michael Kretschmer, a dus darul special la Vatican cu prilejul unei audienţe private la sfârşitul lunii septembrie. Se pare că prăjitura era prea voluminoasă pentru a fi luată în cabină şi prea fragilă pentru a fi plasată la cală, au spus oficialii.

Vehiculul oficial a transportat de asemenea şi alte daruri şi documente. Nu au fost oferite informaţii privind costurile acestei operaţiuni.

Stollen este un cozonac dens, umplut cu fructe, nuci şi pastă de migdale şi servit de obicei de Crăciun şi de Paşte.

Editor : A.P.

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