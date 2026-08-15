Dovezile se acumulau de luni de zile: pe lângă abuzurile comise împotriva civililor ucraineni, care au făcut obiectul mai multor rapoarte internaționale, armata rusă era acuzată în mod regulat de brutalități împotriva propriilor soldați. Corupție, maltratări, ba chiar execuții sumare: aceste fapte erau negate cu vehemență de Kremlin. Însă un tribunal militar rus tocmai a recunoscut că practica era curentă, scrie 7sur7.be.

Deși cazul rămâne unul intern al armatei și este judecat de un tribunal militar, el face valuri în Rusia. Pe 12 august, cel de-al 235-lea tribunal militar de garnizoană din Moscova a început examinarea cazului lui Pavel Gudoșkin, fost militar al regimentului 272 și sublocotenent, poreclit „Boieț”, ceea ce s-ar putea traduce prin „războinicul”.

Sistem mafiot

Acesta este însă acuzat de numeroase acte de violență împotriva altor soldați ruși. I s-au adus 46 de capete de acuzare, printre care omor, abuz de autoritate cu violență, corupție la scară largă, extorcare și furt de arme.

Împreună cu alți patru soldați — Gennadii Kozakov, Vitalii Kozlov, Oleksandr Tonilin și Oleksandr Ovșarov —, el făcea parte din unitatea de asalt a regimentului său, un adevărat grup criminal care se dedica traficului și extorcării.

Kozakov, acuzat de 62 de acte de violență, dădea ordinele, în timp ce „Boieț” se ocupa în principal de punerea lor în aplicare. Toți cei cinci soldați s-au declarat vinovați și au depus mărturie unul împotriva celuilalt. Kozakov și Ovșarov au fost deja condamnați.

Practica este denumită „zeroing” sau „resetare”, o expresie neoficială consacrată în cadrul armatei ruse pentru a desemna execuția unui soldat. Grupul extorca bani în schimbul unor privilegii, precum scutirea de la luptă, accesul la îngrijiri medicale sau permisiuni, și îi bătea pe cei care refuzau, uneori până îi omorau. Deși tribunalele militare ruse au recunoscut până acum cazuri „individuale”, este pentru prima dată când verdictul lor confirmă că grupuri organizate se dedau la această practică pe scară largă, în cadrul forțelor armate.

Cu toate acestea, dovezile se acumulau pentru a confirma că fenomenul nu era deloc unul izolat. În octombrie anul trecut, o anchetă realizată de publicația independentă rusă „Verstka” a dezvăluit amploarea violenței din cadrul armatei ruse. „Verstka” a obținut numele a 101 militari care au împușcat alți soldați ruși și, în cazul a 79 dintre aceștia, publicația a reușit să obțină confirmarea crimelor lor din cel puțin două surse distincte. Conform mărturiilor soldaților ruși, acești bărbați sunt aleși de comandanți pentru a deschide focul asupra celor care refuză să se supună ordinelor sau care se retrag.

Violențe generalizate

Publicația a declarat că a verificat cel puțin 150 de decese, dar estimează că numărul real este mult mai mare. Unii comandanți de unitate ar folosi drone pentru a-și viza propriile trupe atunci când acestea refuză să avanseze. Răniții sunt uneori lăsați să moară.

Pe lângă faptul că demonstrează cât de puțină importanță acordă armata soldaților săi, „resetarea” alimentează un sistem de șantaj care pare să fie cu adevărat generalizat. Unii comandanți se lasă plătiți de subordonații lor pentru a-i scuti de misiunile cele mai periculoase sau chiar pentru a-i trimite înapoi. Refuzul de a avansa, fără a plăti, îi expune pe soldați la diverse pedepse, care merg până la bătaie și execuție pur și simplu.

Spectrul anului 1917

La sfârșitul lunii iunie, veteranul Aljaksandr Lunin, originar din regiunea rusă Voronej, i-a acuzat public pe comandanții ruși de astfel de practici, menționând „mii de soldați” închiși pentru că au refuzat să se supună ordinelor sau pentru că nu au plătit bani superiorilor lor.

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El a avertizat Kremlinul cu privire la posibilitatea unei revolte generalizate. Ceea ce, în Rusia, nu poate să nu evoce prăbușirea militară din 1917, care a contribuit în mare măsură la revoluție și la sfârșitul regimului țarist, apoi la lovitura de stat bolșevică. Kremlinul a anunțat că va examina aceste acuzații. După câteva zile, Lunin a fost arestat, sub acuzația de „propagare a simbolurilor extremiste”.

Editor : M.C