O primă navă încărcată cu gaze lichefiate ar fi trecut prin Strâmtoarea Ormuz de la începutul războiului (Bloomberg)

Prima navă încărcată cu gaz natural lichefiat (GNL) pare să fi traversat Strâmtoarea Ormuz de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, în urmă cu două luni, transmite Bloomberg.

Datele de urmărire arată că nava Mubaraz, care la începutul lunii martie a încărcat gaze lichefiate de la instalaţia Das Island a companiei Abu Dhabi National Oil din Emiratele Arabe Unite, apare acum în vârful sudic al Indiei. Conform acestor date, nava Mubaraz a staţionat în Golful Persic, dar a încetat să mai trimită semnale în jurul datei de 31 martie, după care a reapărut la est de India pe 27 aprilie.

Piaţa globală a energiei este cu ochii pe traficul navelor prin Strâmtoarea Ormuz, care a scăzut aproape la zero în ultimele două luni, deoarece Iranul şi SUA au impus blocade rivale. Închiderea acestei căi navigabile, prin care trece aproximativ o cincime din livrările mondiale de gaze lichefiate, a dus la o creştere dramatică a preţurilor.

Potrivit Bloomberg, este ceva obişnuit ca navele să oprească transponderele atunci când trec prin Strâmtoarea Ormuz pentru a masca detectarea, iar pe de altă parte datele navelor pot fi bruiate sau actualizate.

În prezent, Mubaraz semnalează că destinaţia sa este un terminal din China.

Până în prezent, nu a fost confirmată trecerea vreunei nave cu gaze lichefiate prin Strâmtoarea Ormuz. Mai multe nave care transportau gaze lichefiate din Qatar s-au apropiat de strâmtoare, dar s-au întors din cauza tensiunilor persistente dintre SUA şi Iran.

