O provincie a Canadei vrea să organizeze un referendum pentru independență. „Este timpul să organizăm un scrutin”

Prim-ministrul canadian Mark Carney a calificat vineri provincia Alberta drept „esenţială” pentru viitorul ţării, la o zi după anunţarea conţinutului unui referendum consultativ privind independenţa acestei provincii cu resurse de petrol.

Danielle Smith, lidera acestei regiuni din vestul Canadei, a anunţat joi seara formularea întrebării referendumului care va avea loc în octombrie şi în cadrul căreia locuitorii din Alberta vor trebui să se pronunţe asupra dorinţei lor de a vedea guvernul lor „începând un proces legal în vederea organizării unui referendum” privind independenţa, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Înainte de aceasta, separatiştii din provincia Alberta au strâns de la locuitorii săi peste 300.000 de semnături favorabile organizării unui vot privind independenţa, într-o petiţie necesară pentru organizarea unui referendum.

Însă la mijlocul lunii mai, un judecător a anulat valabilitatea acestei petiţii, considerând că iniţiatorii nu au consultat suficient comunităţile indigene din provincie, ale căror drepturi ar putea fi încălcate de o eventuală independenţă.

Prim-ministrul canadian Mark Carney a salutat „contribuţia enormă a locuitorilor din Alberta la această ţară, în trecut, prezent şi viitor” într-un discurs susţinut la Ottawa.

„Este timpul să organizăm un scrutin”

Danielle Smith a calificat drept „eronată” decizia justiţiei referitoare la comunităţile autohtone, apreciind că aceasta „interferează cu drepturile democratice ale zecilor de mii de locuitori din Alberta”.

Conform acesteia, chestiunea ridicată de acest referendum consultativ nu contravine acestei decizii judiciare recente deoarece „nu ar provoca imediat o separare”.

„Este timpul să organizăm un scrutin, să înţelegem voinţa locuitorilor Albertei şi să trecem la altceva”, a adăugat ea.

Potrivit celor mai recente sondaje, aproape 30% dintre cei cinci milioane de locuitori ai Albertei sunt în favoarea independenţei, ceea ce reprezintă un record.

Susţinătorii independenţei din provincia Alberta condamnă ceea ce consideră a fi influenţa prea mare a guvernului federal asupra sectorului petrolier al provinciei şi invocă consideraţii de mediu.

Totuşi, negocierile recente dintre Mark Carney şi Danielle Smith în favoarea unui proiect de conductă care ar urma să lege Alberta de coasta de vest a ţării marchează progrese fără precedent, după mai mulţi ani de impas sub guvernul liberal al lui Justin Trudeau.

Săptămâna trecută, guvernul şi provincia Alberta au semnat, de fapt, un acord care rezolvă mai multe dispute de mediu, inclusiv privind preţul taxei pe carbon, deschizând astfel calea realizării acestei infrastructuri energetice.

