An intercontinental ballistic missile launching across the ocean on a blue sky backgrund - 3D render
Rachetă balistică. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
O rachetă balistică detectată ca fiind lansată din Iran și îndreptată către spațiul aerian turc după ce a traversat spațiile aeriene ale Irakului și Siriei a fost neutralizată de unitățile de apărare aeriană și antirachetă ale NATO dislocate în estul Mediteranei, a declarat Ministerul Apărării Naționale din Turcia într-un comunicat, relatează APA.

Potrivit unui comunicat difuzat miercuri, racheta a fost interceptată la timp și neutralizată de sistemele de apărare ale NATO.

Ministerul turc a menționat că resturile care au căzut în districtul Dörtyol din provincia Hatay au fost identificate ca aparținând unei rachete de interceptare a apărării aeriene utilizate în timpul interceptării amenințării în aer.

Autoritățile au confirmat că nu au existat victime sau răniți în urma incidentului.

Ministerul a subliniat, de asemenea, că toate măsurile necesare pentru apărarea teritoriului și spațiului aerian al țării vor fi luate în mod decisiv și fără ezitare, reamintind că Turcia își rezervă dreptul de a răspunde la orice acțiuni ostile împotriva sa.

În concluzie, ministerul a făcut apel la toate părțile să se abțină de la măsuri care ar putea escalada și mai mult conflictele din regiune și a declarat că consultările cu NATO și alți aliați vor continua.

Turcia a criticat atacurile iraniene asupra mai multor țări din Golf

Ministrul de Externe turc, Hakan Fidan, a declarat marţi seara că atacurile "nediscriminatorii" ale Iranului asupra mai multor ţări din Golf, într-o acţiune de represalii pe fondul bombardamentelor israeliano-americane, constituie o "strategie incredibil de greşită", potrivit EFE, preluată de Agerpres.

De acum conflictul nu se mai limitează la Iran, ci se extinde în întreaga regiune, a afirmat şeful diplomaţiei Turciei în declaraţii făcute la postul public de televiziune TRT, adăugând că strategia Iranului pare să fie "dacă eu cad, voi trage întreaga regiune după mine".

Durata războiului va depinde, în opinia sa, de priorităţile Israelului şi ale SUA: distrugerea capacităţilor militare iraniene sau o schimbare de regim la Teheran.

"Să sperăm că vom putea menţine SUA concentrate pe primul obiectiv. Cel puţin negocierile ar putea începe de acolo. Poate că o nouă conducere în Iran ar adopta o poziţie mai flexibilă, iar aceasta ar putea fi o oportunitate pentru a opri războiul", a spus ministrul.

În pofida faptului că cele mai multe ţări din Golf au depus eforturi pentru a preveni declanşarea conflictului, Fidan a considerat atacurile iraniene împotriva Omanului, Qatarului, Kuweitului, Bahrainului, Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite şi Iordaniei -care au acţionat ca mediatori - drept "o strategie extrem de greşită".

Dacă ţările atacate îşi rezervă dreptul de a riposta, războiul s-ar putea extinde, inclusiv între fiecare dintre ţările enumerate şi Iran, a spus el, calificând o astfel de evoluţie ca "extrem de periculoasă".

"Când discuţi cu aceste ţări, se vede clar că nu sunt atacate doar bazele militare americane, ci şi infrastructura energetică şi anumite instituţii civile", şi-a exprimat îngrijorarea Fidani, a cărui ţară nu a fost atacată de Iran.

"Dacă se continuă dincolo de un anumit punct, acestor ţări le va fi imposibil să păstreze tăcerea. Acest risc de escaladare este cu adevărat îngrijorător", a concluzionat ministrul turc de externe, a cărui ţară are o graniţă de aproximativ 500 de kilometri cu Iranul.

