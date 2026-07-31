O rachetă balistică rusă a spulberat o fabrică de drone deținută de o companie americană la Kiev

O rachetă balistică rusă a distrus o fabrică de drone înregistrată în SUA, situată în Kiev, marcând primul atac rus cunoscut asupra unei companii americane, cu profil militar, din Ucraina.

Fabrica aparținea unei corporații americane înregistrate în Delaware, Terminal Autonomy, care produce drone de precizie pentru „lovituri în adâncime”, echipate cu sisteme de ghidare concepute să reziste la bruiajul rus, potrivit The Guardian. Nu au fost raportate victime în urma atacului.

„Rușilor nu le pasă cui aparține fabrica. Rămâne totuși o țintă”, a declarat Anthoni Vinci, un fost ofițer superior al serviciilor de informații americane. „Nu le pasă dacă este americană sau a altcuiva.”

Atacul – aparent primul împotriva unui producător american de echipamente militare – a avut loc la 24 iulie și a fost unul dintre cele mai recente dintr-o serie de lovituri rusești asupra marilor companii americane începând din vara anului 2025, inclusiv asupra unor facilități legate de Coca-Cola, Boeing, producătorul de snacks-uri Mondelez și gigantul tutunului Philip Morris.

Companie axată pe muniții ghidate de IA

Conform registrelor oficiale, societatea a fost înregistrată în 2023. Denumirea sa, „Terminal Autonomy”, se referă la faza finală a atacului unei drone kamikaze, în care inteligența artificială (IA) preia controlul asupra armei după ce forțele de apărare bruiază undele radio sau serviciile de telefonie mobilă.

Site-ul companiei menționează că aceasta „deplasează muniții de tip loitering ghidate de IA și muniții de precizie, care sunt deja în serviciu activ împotriva obiectivelor inamice de pe linia frontului”.

Compania nu a răspuns la solicitarea de comentarii din partea ziarului The Guardian, la fel cum nici Ministerul Apărării din Ucraina nu a făcut-o. Kyiv Post nu a verificat în mod independent aceste informații.

Presa de stat rusă a confirmat atacul

Agenția de știri de stat rusă TASS a admis pentru prima dată atacul duminică, 26 iulie, citând Ministerul Apărării rus, dar nu a dezvăluit faptul că fabrica era deținută de o companie americană.

Cu toate acestea, a menționat că „specialiști ai unei companii ucraineano-americane” au lucrat la fața locului și a identificat cu precizie fabrica ca fiind un producător de drone AQ-400 Scythe și AQ-100 Bayonet.

O schimbare de ton față de Moscova

Atacul are loc pe fondul unei schimbări vizibile a retoricii președintelui american Donald Trump față de războiul purtat de Rusia în ultimele luni. În timp ce inițial se opunea calificării Rusiei drept agresor și părea mai înțelegător față de poziția Moscovei, recentele victorii ale Ucrainei pe câmpul de luptă și reziliența de care dă dovadă par să-l fi determinat să acorde un sprijin mai ferm Kievului.

Mai mult, recent, Congresul a avansat cu proiectul de lege bipartizan al regretatului senator american Lindsey Graham, care ar impune sancțiuni mai stricte asupra Rusiei și asupra veniturilor sale din energie, rețelelor financiare și țărilor partenere.

În urmă cu câteva zile, forțele ruse au lovit o expoziție a industriei de apărare din regiunea Kievului, Rusia susținând că la eveniment erau expuse drone utilizate împotriva teritoriului rus. Atacul cu rachete balistice a ucis cel puțin 10 persoane și a rănit aproximativ 100, potrivit procurorului general Ruslan Kraicenko, ceea ce a stârnit critici cu privire la organizarea evenimentului. Autoritățile ucrainene au confirmat că expoziția fusese într-adevăr ținta atacului.

Editor : Sebastian Eduard