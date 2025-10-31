O rachetă construită în secret de ruși pentru a lovi ținte din Europa e folosită în Ucraina. „O nouă eră de insecuritate nucleară”

În ultimele luni, Rusia a atacat Ucraina cu o rachetă de croazieră lansată de la sol, a cărei dezvoltare secretă a determinat Statele Unite să se retragă dintr-un tratat istoric privind controlul armelor nucleare în 2019, au declarat oficiali ucraineni pentru Reuters. Dezvăluirea ridică îngrijorări cu privire la faptul că Moscova folosește arme interzise în temeiul Tratatului privind Forțele Nucleare cu rază Intermediară de Acțiune (INF) și escaladează riscurile pentru securitatea europeană.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a declarat pentru Reuters că Rusia a lansat racheta 9M729, cunoscută de NATO sub numele de SSC-8, asupra unor ținte din Ucraina în ultimele luni.

„Utilizarea de către Rusia a rachetei 9M729, interzisă de INF, împotriva Ucrainei în ultimele luni demonstrează lipsa de respect a președintelui Vladimir Putin față de Statele Unite și eforturile diplomatice ale președintelui Trump de a pune capăt războiului Rusiei”, a susține Sîbiha.

O sursă militară ucraineană de rang înalt a declarat că Rusia a lansat racheta de 23 de ori din august, precizând că alte două lansări au fost înregistrate în 2022. O rachetă lansată pe 5 octombrie a parcurs aproximativ 1.200 de kilometri înainte de a-și atinge ținta, potrivit sursei.

Ministerul de Externe al Ucrainei nu a furnizat date sau locații detaliate pentru atacuri, dar Reuters a analizat imagini cu bucățile de rachetă rămase în urma unui atac asupra satului Lapaiivka, în care au murit patru persoane la începutul acestei luni. Fragmentele găsite la fața locului erau marcate cu „9M729”, iar analiștii independenți în domeniul armamentului care au examinat imaginile au afirmat că acestea corespundeau cu designul rachetei.

O amenințare pentru securitatea Europei

Racheta 9M729 a fost în centrul uneia dintre cele mai importante dispute privind controlul armamentului din perioada post-Război Rece.

Statele Unite au acuzat Moscova că a dezvoltat și a desfășurat în secret această armă, încălcând Tratatul INF, care interzicea rachetele lansate de la sol cu o rază de acțiune cuprinsă între 500 și 5.500 de kilometri. Tratatul, semnat în 1987 de președintele american Ronald Reagan și liderul sovietic Mihail Gorbaciov, a fost considerat pe scară largă cel care pune capăt unei faze periculoase a impasului nuclear din Europa din timpul Războiului Rece.

Washingtonul s-a retras din Tratatul INF în 2019, sub președinția lui Donald Trump, invocând nerespectarea acestuia de către Rusia. Moscova a negat încălcarea pactului, dar a confirmat ulterior că a dezvoltat racheta 9M729.

Potrivit Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale din Washington, racheta are o rază maximă de acțiune de 2.500 de kilometri.

Experții spun că utilizarea recentă a rachetei în Ucraina adaugă o dimensiune îngrijorătoare capacității de atac la distanță lungă a Rusiei.

„Dacă se dovedește că Rusia folosește în Ucraina rachete cu rază de acțiune INF, care ar putea fi ușor nucleare, atunci aceasta este o problemă pentru securitatea europeană, nu doar pentru Ucraina”, a declarat John Foreman, fost atașat militar britanic la Moscova și Kiev.

Lansările, a spus el, demonstrează dorința Moscovei de a-și proiecta puterea dincolo de câmpul de luptă imediat și de a semnala capitalelor occidentale că își păstrează dominația în escaladarea conflictului.

Un plan mai amplu al Kremlinului

Analiștii consideră că lansarea rachetei face parte dintr-un plan strategic mai amplu al Kremlinului. William Alberque, cercetător principal la think tank-ul Pacific Forum, a declarat că această mișcare a fost probabil concepută pentru a crește presiunea înaintea negocierilor de pace în curs, la care participă administrația Trump.

„Putin încearcă să intensifice presiunea în cadrul negocierilor cu Ucraina. Racheta 9M729 a fost construită pentru a lovi ținte din Europa, iar utilizarea ei în prezent este o reamintire a acestei capacități”, a spus el.

Raza de acțiune a rachetei permite Rusiei să o lanseze din adâncul teritoriului său, ceea ce face dificilă detectarea și interceptarea ei. Douglas Barrie, cercetător senior în domeniul aerospațial militar la Institutul Internațional pentru Studii Strategice, a declarat că racheta 9M729 oferă Moscovei un avantaj prin extinderea rutelor de atac în Ucraina.

„Acest lucru le oferă axe de atac ușor diferite, ceea ce complică apărarea aeriană și mărește numărul de rachete disponibile”, a spus Barrie. El a adăugat că utilizarea rachetei ar putea servi și ca test real pe câmpul de luptă pentru performanța armei.

Rusia a continuat să-și extindă arsenalul de rachete chiar și în contextul în care războiul se prelungește deja de patru ani. În ultimele săptămâni, Moscova a testat racheta de croazieră Burevestnik cu propulsie nucleară și o torpilă cu capacitate nucleară cunoscută sub numele de Poseidon.

În august, Rusia a anunțat că nu va mai restricționa desfășurarea rachetelor cu rază medie de acțiune capabile să transporte focoase nucleare, punând efectiv capăt limitelor autoimpuse care au urmat prăbușirii INF.

O încălcare gravă a normelor de control al armamentului

Casa Albă nu a comentat rapoartele privind utilizarea de către Rusia a rachetelor 9M729, dar oficialii americani au declarat anterior că orice astfel de desfășurare ar reprezenta o încălcare gravă a normelor de control al armamentului.

Dezvăluirile vin la doar câteva zile după ce Trump a ordonat reluarea testelor nucleare americane, invocând „programele de testare ale altor țări” și avertizând că America nu va „rămâne în urmă în ceea ce privește pregătirea nucleară”.

Pentru Ucraina, atacurile cu rachete sunt o altă amintire a puterii de foc copleșitoare a Rusiei și a riscurilor crescânde pe care le prezintă războiul dincolo de granițele sale.

Kievul a solicitat Washingtonului să furnizeze rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune, care sunt lansate de pe mare și nu au fost restricționate de Tratatul INF, pentru a ajuta la compensarea avantajului Rusiei. „Consolidarea capacităților Ucrainei pe distanțe lungi va contribui la convingerea Moscovei să pună capăt războiului”, a spus Sîbiha.

Analiștii avertizează că reintroducerea armelor cu rază de acțiune INF în luptele active ar putea împinge Europa într-o nouă eră de insecuritate nucleară.

„Tratatul INF a protejat Europa de aceste tipuri de arme timp de mai bine de trei decenii. Odată ce aceste limite sunt depășite din nou, este foarte dificil să pui duhul înapoi în sticlă”, a spus Alberque.

