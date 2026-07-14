Live TV

Video O rafinărie Gazprom e în flăcări, după un atac al dronelor ucrainene, la 1.400 de kilometri de linia frontului ucrainean

Data actualizării: Data publicării:
A military strike drone attacks an industrial oil refinery engulfed in fire and thick puffs of black smoke
Drone lovind un depozit de carburant, imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un incendiu a izbucnit la o importantă rafinărie de petrol din Republica Bașkiria, Rusia, în urma unui atac cu drone ucrainene marți dimineață, au relatat mass-media locale.

Canalele rusești de pe Telegram au difuzat relatări ale martorilor oculari despre incendiul de la rafinăria Gazprom Neftekhim Salavat, care a urmat unei serii de explozii, scrie TVP World.

Imaginile video distribuite pe rețelele sociale arătau coloane de fum negru care se ridicau din incinta rafinăriei.

Rafinăria, una dintre cele mai mari uzine petrochimice din Rusia, este situată la aproximativ 1.400 de kilometri de linia frontului ucrainean.

Uzina prelucrează peste 7 milioane de tone de țiței pe an, reprezentând aproximativ 2,7% din capacitatea totală de rafinare a Rusiei.

Aceeași uzină a mai fost lovită de două ori în trecut în urma unor atacuri cu drone ucrainene, ambele în septembrie 2025.

 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_TOMAC_USR_31_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Fritz, despre amenințarea lui Grindeanu privind legile din PNRR: „Vor capul lui Bolojan...
George Simion.
2
Simion pune o primă condiție în schimbul unei guvernări cu PSD: „Asta e soluția dacă vor...
Mirela Nemțanu, la emisiunea În Fața Ta.
3
Mirela Nemțanu, despre cazul Viorel Pașca: „Statul a participat, nu ca spectator, a fost...
Zbor de patrulare al SUA în zona Golfului. Foto: CENTCOM/X
4
Tensiuni maxime. Trump insistă că Srâmtoarea Ormuz este deschisă, Iranul susține că a...
terminal petrolier in flacari
5
Sankt Petersburg recrutează trăgători cu mitraliera pentru apărarea rafinăriilor. Salariu...
Petiția "Argentina, OUT de la Cupa Mondială" și-a atins obiectivul: peste 5.000.000 de oameni au semnat-o
Digi Sport
Petiția "Argentina, OUT de la Cupa Mondială" și-a atins obiectivul: peste 5.000.000 de oameni au semnat-o
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
soldații ruși folosesc un lansator de rachete multiple în direcția Herson
Fost diplomat american: „Trump își dă seama că Ucraina va fi, cel mai probabil, câștigătoarea, iar Rusia, perdanta”
nicusor da da noroc cu volodimir zelenski
Nicușor Dan merge mâine la Kiev, la invitația lui Volodimir Zelenski. Președintele României va participa la un summit important
Donald Trump
Donald Trump a informat Congresul american cu privire la un nou război împotriva Iranului. Care sunt consecințele
Joint briefing by President of Ukraine and government officials
Directorul general al Naftogaz ar urma să devină premier al Ucrainei. Svîrîdenko va fi ambasador în SUA (surse)
European and NATO leaders are seen around a table at the Hotel des Invalides ahead of the Coalition of the Willing Summit in Paris, France, on July 13, 2026. Seen in the photograph are: French President Emmanuel Macron, Ukrainian President Volodymyr Zelen
Liderii europeni au convenit asupra formării unei coaliții de apărare antirachetă împreună cu Ucraina
Recomandările redacţiei
franta- parada
Paradă militară la Paris, de Ziua Franței: Emmanuel Macron prezidează...
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan, după negocierile de luni: Blocajul e la componența...
XINHUA PHOTOS OF THE DAY
Încă un armistițiu din Orientul Mijlociu atârnă de un fir de ață...
furtuna
Meteorologii anunță un cod galben de furtuni pentru miercuri în mai...
Ultimele știri
Petrișor Peiu: Sorin Grindeanu trebuie să primească o lecție simplă. Liderul AUR spune că anticipatele sunt soluția crizei politice
Daniel Dăianu, înaintea discuțiilor cu agențiile de rating: „Nu trebuie lăsată țara de izbeliște pentru orgolii personale și de partid”
Bogdan Ivan, despre blocarea legilor din PNRR: „Nu le vom da un vot în alb celor care au demonstrat că nu se țin de cuvânt”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Charlize Theron, reacție ironică după comentariile despre aspectul ei fizic: „Mi-ați spus să mănânc”. Gestul...
Cancan
Cu cine a fost SURPRINSĂ Andreea Ibacka după divorțul de Cabral, pe o plajă din Mamaia
Fanatik.ro
Cine este propunerea de premier pe care ar accepta-o PNL și PSD. Numele surpriză pe care l-ar agrea și Ilie...
editiadedimineata.ro
UE și Marea Britanie sancționează Rusia pentru atacuri cibernetice. România, printre statele afectate
Fanatik.ro
Noul stadion al lui Dinamo, probleme uriașe. E nevoie de cel puţin 16 milioane de euro în plus pentru a se...
Adevărul
Motivul pentru care Marian Ceaușescu l-a urmărit pe Ilie Bolojan cu o cușcă pe stradă. Reacția premierului
Playtech
Ce s-a schimbat în averea lui Marcel Ciolacu după plecarea din Guvern. Câți bani are în conturi și ce datorii...
Digi FM
8 greșeli pe care turiștii le fac vara în Italia. Sfaturile unei americance care locuiește de 10 ani la Roma
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FIFA a luat decizia în privința Argentinei
Pro FM
Oana Radu a slăbit 10 kilograme într-o lună. Dieta pe care o urmează și băutura pe care o consumă în fiecare...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sam Neill, o viață amoroasă tumultuoasă. Actorul a avut două căsnicii, și-a dat un fiu spre adopție și...
Adevarul
La ce facultate să dai admiterea, dacă vrei un salariu peste medie după absolvire: „Consecințele unei alegeri...
Newsweek
Pensionarii militari și civili au șanse mari să primească înapoi banii din CASS la pensie. Care sunt pașii?
Digi FM
Ada Galeș, mărturisiri dureroase după ce a pierdut o sarcină: „Rațiunea nu mai ajută cu nimic!” Anul trecut...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
Momentul în care un crocodil uriaș se apropie de două modele în timpul unei ședințe foto. Ce a pățit animalul...
Film Now
Ruptură definitivă în familia lui Brad Pitt. Cel mai nou gest al copiilor săi readuce în prim-plan tensiunile...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...