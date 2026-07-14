Un incendiu a izbucnit la o importantă rafinărie de petrol din Republica Bașkiria, Rusia, în urma unui atac cu drone ucrainene marți dimineață, au relatat mass-media locale.



Canalele rusești de pe Telegram au difuzat relatări ale martorilor oculari despre incendiul de la rafinăria Gazprom Neftekhim Salavat, care a urmat unei serii de explozii, scrie TVP World.



Imaginile video distribuite pe rețelele sociale arătau coloane de fum negru care se ridicau din incinta rafinăriei.



Rafinăria, una dintre cele mai mari uzine petrochimice din Rusia, este situată la aproximativ 1.400 de kilometri de linia frontului ucrainean.



Uzina prelucrează peste 7 milioane de tone de țiței pe an, reprezentând aproximativ 2,7% din capacitatea totală de rafinare a Rusiei.



Aceeași uzină a mai fost lovită de două ori în trecut în urma unor atacuri cu drone ucrainene, ambele în septembrie 2025.

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Editor : Sebastian Eduard