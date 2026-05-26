O rafinărie rusă şi-a încetat activitatea după atacurile ucrainene cu drone, susține Kievul

Rafinăria a fost lovită de resturi de dronă, care au provocat un incendiu.

Rafinăria din oraşul rusesc Sîzran, din regiunea Samara (sudul Rusiei), şi-a încetat activitatea din cauza daunelor aduse infrastructurii sale de un atac ucrainean cu drone săptămâna trecută, a comunicat marţi Statul Major General ucrainean.

„Ca urmare a unor lovituri anterioare, s-a confirmat că rafinăria din Sîzran, care a fost atacată la 21 mai 2026, şi-a încetat activitatea”, a precizat Statul Major într-un comunicat citat de EFE, potrivit Agerpres.

În plus, Statul Major al armatei ucrainene a informat că au fost avariate mai multe rezervoare de petrol şi alte echipamente ale industriei petroliere în regiunea rusă Iaroslavl (250 km nord-est de Moscova), atacate de forţele ucrainene luni.

Comunicatul înaltului comandament ucrainean confirmă, de asemenea, atacuri de succes asupra unor puncte de comandă, a unui radar şi a unui depozit de drone ale armatei ruse în zonele ocupate din regiunile ucrainene Doneţk, Lugansk (est) şi Zaporojie (sud).

Ucraina şi-a intensificat de la începutul anului atacurile asupra infrastructurilor petroliere din spatele liniilor ruse în încercarea de a submina aprovizionarea armatei ruse cu combustibil şi produse asociate şi de a reduce veniturile pe care Rusia le obţine din această industrie.

În ultimele săptămâni, Kievul a raportat, de asemenea, o creştere a atacurilor cu drone cu rază medie de acţiune asupra unor obiective militare şi logistice ruseşti din teritoriile ucrainene ocupate.

