„O recoltă de speranță”. O familie reconstruiește într-un cort singura bancă de semințe din Gaza

O familie palestiniană încearcă să refacă, într-un cort din Deir al-Balah, singura bancă de semințe din Fâșia Gaza, după ce proiectul inițial a fost distrus în timpul războiului. Salama Ayesh Muhanna și fiica sa, Hanadi, strâng și păstrează soiuri locale, pe care le oferă apoi fermierilor pentru a-i ajuta să-și cultive din nou pământurile. Aproximativ 200 de agricultori au beneficiat până acum de proiect, într-o perioadă în care accesul la terenurile agricole este limitat, importurile de semințe și îngrășăminte sunt blocate, iar peste un milion de oameni din Gaza se confruntă cu grave probleme în a-și asigura hrana, relatează The Guardian.

„Am fost foarte fericit pentru că am văzut rezultatele”, spune Muhanna. „Eram fermieri în suflet.”

Astăzi, la 71 de ani, este agronom, lider al comunității și fondator al Băncii de semințe Al-Qarara.

Proiectul inițial, înființat în 2017, se afla în al-Qarara, în apropierea graniței estice a Fâșiei Gaza, într-o zonă care între timp a fost complet distrusă și a devenit inaccesibilă. La acea vreme, Muhanna avea o casă mare, măslini, propriul teren și o bancă de semințe care funcționa cu succes, având spații speciale de depozitare și echipamente. Totul a fost distrus în primele etape ale campaniei militare devastatoare a Israelului. După ce au fost strămutați la Deir al-Balah, în 2024, Muhanna și fiica sa, Hanadi, în vârstă de 38 de ani, muncesc acum pentru a reface colecțiile de semințe ale singurei bănci de acest fel din Gaza.

Singura bancă de semințe din Gaza, refăcută într-un cort

În afara cortului în care locuiesc în prezent, într-o tabără pentru persoane strămutate, temperaturile din timpul verii ajung la aproape 35 de grade Celsius. Un alt cort adăpostește colecția lor mică, dar în continuă creștere, de semințe cu polenizare liberă, nemodificate genetic, printre care soiuri locale de grâu și legume.

În fiecare zi, Muhanna se trezește devreme pentru a verifica proiectul, desfășurat pe un teren cu o lățime de aproximativ 200 de metri, unde familia locuiește, colectează semințe și experimentează cu noi culturi. El verifică semințele pentru a le evalua calitatea, udă culturile și inspectează răsadurile.

În calitate de administratoare a băncii de semințe, Hanadi ține legătura cu fermierii locali și supraveghează colecția tot mai mare de semințe, în timp ce studiază online agricultura și suveranitatea alimentară, prin intermediul unui program asociat parțial cu Universitatea Coventry și Gaza Urban Agriculture Forum. Muhanna glumește că, până anul viitor, fiica sa, care muncește neobosit, va ajunge „să-și conducă tatăl”.

Semințele locale, „colacul de salvare” al fermierilor în timpul războiului

Proiectul are două obiective. Primul este colectarea și conservarea semințelor plantelor locale, care s-ar putea adapta mai bine condițiilor din această regiune.

„Războiul i-a obligat pe fermieri să apeleze la semințele locale”, explică Hanadi, pe fondul blocajelor persistente asupra importurilor de semințe, al creșterii vertiginoase a prețurilor alimentelor și al agravării foametei în Fâșia Gaza.

Concentrarea asupra soiurilor locale, cunoscute drept semințe „baladi”, s-ar putea dovedi însă mai eficientă. Potrivit lui Muhanna, explicația este că „semințele locale sunt rezistente la secetă, ciuperci și dăunători”.

„În timpul războiului, ele au fost colacul nostru de salvare”, adaugă el.

Celălalt obiectiv al proiectului este crearea unui punct de distribuție a semințelor pentru fermierii care trebuie să economisească fiecare ban. După ce sunt colectate, semințele sunt distribuite fermierilor palestinieni și familiilor din Deir al-Balah, care, după recoltă, returnează aceeași cantitate.

Aproximativ 200 de fermieri au beneficiat până acum de semințele furnizate de Muhanna și Hanadi, cu sprijinul Comitetului Internațional al Crucii Roșii (CICR). Dincolo de multiplicarea stocurilor de semințe, proiectul îi ajută pe fermierii palestinieni să-și recapete autonomia în agricultură și să devină mai independenți, astfel încât să-și poată asigura hrana familiilor în pofida restricțiilor devastatoare asupra resurselor, inclusiv asupra ajutorului umanitar esențial.

Semințele sunt profund legate de amintirile despre pământul palestinian pe care Muhanna l-a numit întotdeauna „acasă” și, speră el, ar putea deveni esențiale pentru viitoarea suveranitate alimentară a Fâșiei Gaza.

„Planta de dovleac îmi amintește de tatăl și de mama mea”, spune el. „Creștea în via de lângă locul în care trăiam când eram copil.”

Peste un milion de oameni din Gaza au probleme în a-și asigura hrana

Nevoia nu a fost niciodată mai urgentă. Cel puțin 1,2 milioane de oameni din Fâșia Gaza se confruntă în prezent cu insecuritate alimentară acută, pe fondul agravării crizei umanitare, potrivit unui nou raport al Clasificării Integrate a Fazelor Securității Alimentare (IPC).

În ciuda îngrijorării tot mai mari exprimate de organizațiile umanitare, Israelul continuă să blocheze accesul la terenurile agricole, precum și importurile de semințe și îngrășăminte organice. În același timp, diminuarea rezervelor de apă, degradarea solului și resturile explozive de război fac din agricultură o activitate extrem de periculoasă.

„Nu este sigur să mergi pe străzi și nu este sigur nici să mergi pe terenurile agricole”, spune Muhanna, recunoscând că impactul psihologic al războiului le afectează și munca. „Războiul mi-a distrus speranța.”

În pofida dificultăților uriașe, familia știe că semințele sale ajută comunitatea și, în același timp, contribuie la conservarea soiurilor autohtone în fața monopolurilor agricole și la protejarea patrimoniului agricol palestinian.

Pentru Muhanna, semințele reprezintă „identitatea mea, patriotismul meu, naționalitatea mea”.

„Este vorba despre autonomie. Este vorba despre demnitate. Este vorba despre a depinde mai puțin de ceea ce este sau nu este permis să intre în Gaza”, spune Pat Griffiths, purtător de cuvânt al CICR la Ierusalim. „În calitate de putere ocupantă, Israelul are obligația de a se asigura că palestinienii din Gaza au acces la alimentele, bunurile și produsele de care au nevoie pentru a trăi.”

Mai este însă mult până când banca de semințe va reveni la dimensiunea pe care o avea înainte. Muhanna spune că, înainte de război, dețineau aproximativ 42 de soiuri de semințe locale. „Acum avem aproximativ 28.”

Există și o altă amenințare care ar putea afecta viitorul băncii de semințe. „Schimbările climatice sunt cele care ne controlează. (...) Când vremea este foarte caldă, semințele se strică.”

Uneori este nevoit să planteze cu aproape o lună mai târziu decât în mod normal, ceea ce întârzie recoltele într-o cursă contra cronometru pentru strângerea unor semințe rezistente pentru viitor. Cu toate acestea, familia își continuă munca și experimentează pe terenurile sale pentru a vedea care dintre soiurile locale oferă cele mai bune recolte.

Iar faptul că au reușit să strângă până acum aproape 2,5 tone de semințe, mai mult decât anul trecut, arată că eforturile lor încep să dea rezultate.

Cu fiecare sămânță, în Gaza prinde rădăcini speranța că, într-o zi, palestinienii ar putea dobândi suveranitate asupra propriei securități alimentare.

„Orice țară din lume care nu are suveranitate asupra securității sale alimentare nu este o țară”, spune Muhanna. „Dacă vom dobândi suveranitate asupra securității alimentare, atunci vom fi o țară adevărată.”

Editor : Ș.A.