O rețea de boți ai Kremlinului a lansat o campanie violentă de dezinformare înaintea alegerilor din Ungaria: „Ucideți-l pe Orban”

O rețea de boți susținută de Kremlin a lansat o campanie coordonată de dezinformare înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria, răspândind afirmații false, inclusiv că ungurii erau îndemnați să „ia armele și să-l omoare pe Viktor Orbán”, informează TVP World.

Botul cunoscut sub numele de Matrioșka și-a concentrat campania pe alimentarea tensiunilor dintre Kiev și Budapesta înaintea votului din 12 aprilie, a declarat pentru Politico Antibot4Navalny, un grup care urmărește operațiunile de influență rusești.

Una dintre cele mai răspândite informații false a fost un videoclip prezentat în mod fals ca un reportaj al postului german de televiziune Deutsche Welle. Clipul susținea că mai mulți refugiați ucraineni au fost uciși în timp ce încerca să detoneze un dispozitiv exploziv artizanal în apropierea biroului prim-ministrului Orbán.

Imaginile, amplificate puternic de activitatea boturilor, au strâns aproximativ 100.000 de vizualizări.

Un alt videoclip, atribuit în mod fals unui post de știri din Moldova, susținea că ungurii primeau mesaje de la ucraineni care îi îndemnau „să ia armele, să se opună autorităților și să-l ucidă pe Viktor Orbán”.

Acest clip a apărut cu doar câteva zile înainte ca The Washington Post să raporteze că serviciile secrete ruse au luat în considerare organizarea unei tentative de asasinat asupra lui Orbán pentru a-i spori șansele de realegere, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la momentul ales pentru această campanie.

O altă postare de dezinformare a atribuit în mod fals apelurile la o „revoluție sângeroasă” în Ungaria lui Oleh Tatarov, un înalt funcționar din cadrul biroului prezidențial al Ucrainei.

Ieșirea din tipar

Cercetătorii de la Antibot4Navalny au declarat pentru Politico că operațiunea a marcat o abatere de la tiparul obișnuit al rețelei. Grupul a afirmat că Matrioșka a reacționat de obicei la evenimente majore de știri, mai degrabă decât să le anticipeze, sugerând o posibilă schimbare de strategie.

„În mod normal, Matrioșka reacționează doar la ceea ce devine cunoscut publicului și îi ia cel puțin 24 de ore să vină cu ceva care să exploateze ultimele știri”, a declarat Antibot4Navalny.

Matrioșka a fost activă și dincolo de granițele Ungariei. Aceeași rețea de boți a fost detectată în Moldova înaintea alegerilor prezidențiale de anul trecut, unde a promovat afirmații false despre președinta pro-UE Maia Sandu și a difuzat imagini false care o înfățișau pe aceasta fiind executată.

Alegeri decisive

Votul din 12 aprilie din Ungaria, considerat pe scară largă drept unul dintre cele mai importante din era postcomunistă a țării, este văzut ca fiind crucial atât la Bruxelles, cât și la Kiev.

Orbán, la putere din 2010, se numără printre puținii lideri europeni care au menținut relații cordiale cu Moscova, în ciuda invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Kremlin în 2022.

Liderul eurosceptic s-a oposit în repetate rânduri pachetelor de ajutor militar și financiar ale UE pentru Kiev și a încercat să amâne sau să blocheze sancțiunile împotriva Rusiei, punând adesea Budapesta în conflict cu alte state membre.

Dar, pentru prima dată în 16 ani, controlul premierului naționalist asupra puterii se confruntă cu o provocare credibilă din partea lui Péter Magyar, o fostă figură de seamă din partidul său de guvernământ, Fidesz.

Magyar a demisionat din gruparea de dreapta în 2024 și a devenit de atunci liderul partidului de opoziție de centru-dreapta Tisza, care încearcă să-l înlăture pe Orbán.

Campania dintre Orbán și Magyar a fost până acum acerbă, atitudinile față de Rusia și Ucraina aflându-se în centrul bătăliei politice.

Editor : Sebastian Eduard