O rețea de conturi false pe X a fost reactivată pentru a promova mesaje pro-Orbán înaintea alegerilor din Ungaria

Telegram, „incubator” pentru narațiuni pro-Orbán

O rețea operată din străinătate, mobilizată anterior pentru a influența alegerile din Olanda, a fost reactivată pentru a susține conținut favorabil premierului ungar Viktor Orbán pe platforma X, înaintea scrutinului parlamentar din Ungaria, a denunțat sâmbătă organizația neguvernamentală Alliance4Europe, potrivit AFP.

Potrivit ONG-ului, rețeaua este formată din câteva sute de conturi false, „gestionate în principal din Nigeria și alte țări vest-africane și asiatice”.

Acestea ar fi fost utilizate în mod sistematic în timpul proceselor electorale din Europa pentru a amplifica artificial conținut de extremă dreapta, pro-rus și anti-sistem.

„Identificată pentru prima dată în timpul alegerilor parlamentare olandeze din octombrie 2025, rețeaua a fost observată ulterior folosind același modus operandi înainte de alegerile din Ungaria din aprilie 2026”, a precizat Alliance4Europe într-un comunicat de presă.

Conform organizației, conturile acționează automatizat și coordonat pentru a manipula algoritmii platformei X, oferind o vizibilitate crescută conturilor pro-Orban și pro-ruse în limba maghiară. Acestea urmăresc sistematic respectivele conturi și distribuie masiv conținutul acestora.

Campania electorală din Ungaria a fost marcată de acuzații de interferență din partea Moscovei, experții invocând dovezi privind eforturile continue ale Rusiei de a-l sprijini pe Viktor Orbán.

Prim-ministrul ungar, aflat la putere din 2010, candidează pentru un al cincilea mandat în alegerile parlamentare programate pentru duminică.

Principalul său rival, Peter Magyar, un politician conservator cu orientare pro-europeană, este creditat cu un avans semnificativ în sondajele de opinie independente.

În paralel, operatori online sofisticați publică valuri coordonate de conținut pe aplicația Telegram pentru a răspândi temeri legate de consecințele unei eventuale înfrângeri a lui Viktor Orbán, potrivit unui studiu realizat de Vox Harbor și citat de Reuters.

Cercetarea arată că o parte semnificativă din materialele pro-Orbán distribuite pe Telegram provin de la creatori și distribuitori de conținut ruși sau afiliați Rusiei.

Experții au identificat multiple cazuri în care fraze identice au apărut simultan pe mai multe canale, într-un interval scurt de timp, un tipar compatibil cu o campanie coordonată de mesaje.

Potrivit cercetătorilor, Telegram funcționează ca un „incubator” pentru aceste narațiuni, care ulterior se propagă pe alte platforme precum Facebook sau X. Analize independente au identificat sute de mesaje similare, uneori cu titluri identice.

