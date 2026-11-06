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O rețea de fraudatori din Ucraina a obţinut 4,3 milioane de euro de la victime din Germania. Cum acționau

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Bancnote de 100 de euro.
Foto: Profimedia Images
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Poliţia ucraineană a destructurat o reţea de centre de apel frauduloase, prin intermediul cărora mai multe persoane din Germania au fost înșelate cu milioane de euro.

Făptaşii au păgubit 135 de persoane din Germania cu o sumă totală de peste 4,3 milioane de euro, a anunţat vineri poliţia ucraineană, potrivit dpa, preluată de Agerpres.

Presupusul organizator şi alte trei persoane au fost arestate în cadrul unei operaţiuni internaţionale, în timp ce un alt posibil co-organizator se află în arest la domiciliu.

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, aceştia riscă până la 12 ani de închisoare.

Se presupune că suspecţii s-au dat drept consilieri financiari. Victimele lor au fost ademenite cu investiţii în criptomonede, acţiuni şi alte instrumente financiare.

În unele cazuri, infractorii au obţinut, de asemenea, acces la conturile bancare online ale victimelor. Se pare că gruparea a fost activă şi în alte ţări din Uniunea Europeană.

Investigaţiile au fost coordonate cu autorităţile germane.

Poliţia a declarat că, începând din luna august, a efectuat 39 de percheziţii în capitala Ucrainei, Kiev, şi în zonele învecinate, precum şi în regiunile Viniţa, Zaporojie şi Ivano-Frankivsk.

Conform autorităţilor, oamenii legii au confiscat aproximativ 100.000 de euro în numerar, portofele de criptomonede, telefoane mobile, echipamente informatice, cartele SIM şi alte probe.

Editor : B.P.

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